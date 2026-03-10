Стиль жизни
Дизайнер мебели ответила, какие интерьерные решения неприменимы в реальной жизни
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:30

1 мин.

Дизайнер мебели ответила, какие интерьерные решения неприменимы в реальной жизни

Кристина Гергис
Автор
Бескаркасная мебель
Фото hemul75, iStock

Дизайнер мебели Оксана Дрок в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что 90 % современных «трендов» в интерьере — это маркетинговый ход, заставляющий тратить деньги на неудобные вещи.

Эксперт советует ставить практичность выше красивой картинки: вдохновляющие фото из Pinterest не учитывают реальную жизнь. Например, модные открытые стеллажи на кухне требуют постоянной уборки, а мебель на тонких ножках неудобна в использовании.

Бескаркасная мебель, по словам дизайнера, выглядит чужеродно и удешевляет интерьер — лучше выбрать качественное кресло с каркасом или пуф: они долговечнее и функциональнее. Имитации материалов создают ощущение бутафории и быстро выходят из строя — естественность и честность дизайна ценнее.

Многие дорогие товары, продвигаемые блогерами, не оправдывают цены: диваны оказываются неудобными, декор — мешающим, а модные материалы — маркими или неприятными на ощупь.

Главное, подчеркивает Дрок, — не следовать трендам слепо: мебель должна быть удобной, поддерживать атмосферу дома и нравиться лично вам. Только тогда дом станет местом отдыха и уюта.

