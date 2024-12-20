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Диктор объяснил, почему люди делают ошибки в ударениях
Хобби и развлечения

Сегодня, 20:00

1 мин.

Диктор объяснил, почему люди делают ошибки в ударениях

Мария Задорожная
Автор
Учебники по русскому языку
Фото Professor25, iStock
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В беседе с «СЭ» диктор Сергей Вострецов объяснил, почему люди часто делают ошибки в ударениях. По его словам, в каждом российском регионе имеются свои особенности произношения. Поэтому одно и то же слово может звучать из уст людей по-разному. Некоторые из таких особенностей как раз связаны с ударениями.

«Если человек живет в своем регионе и не покидает его, то он говорит так, как говорят все. То есть ориентируется на большинство, даже если такое произношение не соответствует нормам русского языка», — отметил эксперт.

Диктор подчеркнул, что намного приятнее и интереснее слушать человека, который правильно произносит слова. Однако нормы русского языка претерпевают изменения, например, даже всем известное ударение «звОнит» вместо «звонИт» в некоторых словарях помечается как допустимый в разговорном формате вариант.

«Несмотря на это, стоит постараться не делать хотя бы распространенных ошибок. Это важно для того, чтобы окружающие лучше воспринимали сказанное», — подытожил Вострецов.

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