Стала известна дата проведения Дня города в Москве
В этом году Москва отметит 877-летие
В 2024 году столица России отмечает 877-й день рождения. Традиционный День города Москвы пройдет во вторые выходные осени — 7 и 8 сентября, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«В программе — концерты, конкурсы и мастер-классы, благотворительный фестиваль «Добрая Москва». Мероприятия пройдут как в центре города, так и во всех административных округах», — написал чиновник.
Подробную программу празднования Дня города утвердят в ближайшее время.
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