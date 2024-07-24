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День города Москвы 2024: когда будет — дата, сколько лет Москве в 2024
Хобби и развлечения

Сегодня, 13:35

0 мин.

Стала известна дата проведения Дня города в Москве

В этом году Москва отметит 877-летие
Мария Задорожная
Автор
Кремль, Москва
Фото Vladislav Zolotov/istockphoto.com
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В 2024 году столица России отмечает 877-й день рождения. Традиционный День города Москвы пройдет во вторые выходные осени — 7 и 8 сентября, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В программе — концерты, конкурсы и мастер-классы, благотворительный фестиваль «Добрая Москва». Мероприятия пройдут как в центре города, так и во всех административных округах», — написал чиновник.

Подробную программу празднования Дня города утвердят в ближайшее время.

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