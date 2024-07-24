Стала известна дата проведения Дня города в Москве

В этом году Москва отметит 877-летие

В 2024 году столица России отмечает 877-й день рождения. Традиционный День города Москвы пройдет во вторые выходные осени — 7 и 8 сентября, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В программе — концерты, конкурсы и мастер-классы, благотворительный фестиваль «Добрая Москва». Мероприятия пройдут как в центре города, так и во всех административных округах», — написал чиновник.

Подробную программу празднования Дня города утвердят в ближайшее время.