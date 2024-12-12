Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Декоратор объяснила, на что обратить внимание при покупке искусственной елки
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:30

2 мин.

Декоратор объяснила, на что обратить внимание при покупке искусственной елки

Мария Задорожная
Автор
Девушка собирает искусственную елку
Фото Jose Martinez Calderon, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Интерьерный стилист, декоратор Инна Чернавина рассказала «СЭ», на что нужно обращать внимание при покупке искусственной елки. Первое — это цена. По словам эксперт, стоимость елки должна быть разумной. Если цена слишком низкая, то это повод задуматься о качестве главного символа Нового года. Исключение, если вы покупаете елку 31 декабря.


«Цена складывается из стоимости сырья, количества материала, затраченного на создание елки, а также дополнительных украшений, если они есть», — отметила специалист.


Также ценовой диапазон зависит от высоты и качества изделия, типа и количества веток, надежности крепления, толщины ствола и наличия имитации коры. Еще важно учитывать материал подставки: металлическая елка будет стоить дороже, чем пластиковая.


С точки зрения безопасности, декоратор не рекомендует приобретать дешевые елки сомнительного производства. Несмотря на привлекательный внешний вид и низкую цену, такие изделия могут нести значительные риски. Их доступность объясняется использованием низкокачественных материалов, которые могут быть токсичными. Под воздействием тепла, как от солнечных лучей, гирлянд или батарей, эти материалы могут выделять фенол и формальдегид, что может привести к головным болям и ухудшению самочувствия у всей семьи.


«Одно из преимуществ дорогой искусственной елки — огнестойкость. Некоторые деревья изготавливаются из негорючих материалов, что крайне важно при использовании бенгальских огней и световых гирлянд», — сказала Чернавина.


Кроме того, елки, уже украшенные к празднику, будут стоить дороже. Но они сэкономят время и избавят от лишних споров с членами семьи.

Гороскоп на&nbsp;год Змеи 2025: что можно и&nbsp;нельзя делать в&nbsp;2025 году. Чего ждать от года Змеи — 2025: мнение астролога
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Инвестор «Химок» Туфан Садыгов находится в СИЗО
В Новосибирске мужчина украл из отделения банка более 9 млн рублей
Хлусевича отправляют в «Зенит». Трансферные слухи РПЛ
«Ови получит заслуженное празднование». Гретцки, Беттмэн и Леонсис обсуждают рекорд Овечкина
Теплоход «Метеор» победил в голосовании за символ для новой купюры в 1 тыс. рублей
Спецпредставитель ОБСЕ на Украине займется подготовкой Киева к вступлению в ЕС и НАТО

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Последние новости
08:00
Что подарить на Новый год: идеи подарков для всей семьи на любой вкус и кошелек
01:05
Кто родился 12 декабря: список известных личностей
00:05
12 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире
11 дек 18:45
Астролог рассказала, на что нужно обратить внимание в 2025 году
11 дек 09:00
Чего ждать от года Змеи — 2025: мнение астролога