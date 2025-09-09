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Что такое менсплейнинг и как с ним бороться: рекомендации психолога
Хобби и развлечения

9 сентября 2025, 18:45

2 мин.

Психолог объяснила, как правильно отстаивать личные границы с мужчиной-начальником

Мария Задорожная
Автор
Руководитель и сотрудница
Фото fizkes, iStock

Эксклюзивно для «СЭ» психолог, телесно-ориентированный терапевт Гульнара Тайчинова рассказала, что такое менсплейнинг и как от него защититься.

«Менсплейнинг (от английских слов man (мужчина) и explaining (объяснение), в переводе «мужские объяснения») — снисходительная манера мужчины объяснять женщине очевидные вещи. При этом мужчина сам может плохо ориентироваться в обсуждаемой теме, но ведет себя самоуверенно лишь на том основании, что он мужчина. Чаще всего такое поведение маскируется под помощь или заботу, но на деле является демонстрацией власти и может выбивать из колеи», — отметила эксперт.

Чаще всего к менсплейнингу прибегают мужчины-начальники. И на это есть несколько причин:

  • Старая культура управления. Любимое правило — «начальник всегда прав», диалоги не приветствуются.
  • Стиль мудрого учителя. Многие мужчины привыкли доказывать компетентность через поучения, так они чувствуют значимость.
  • Неуверенность в себе. Как ни странно, за навязчивым объяснением часто скрывается страх, что сотрудница окажется умнее.
  • Сексизм. Некоторые мужчины считают, что женщины не могут разбираться в некоторых темах просто потому, что они женщины.

Чтобы отстоять личные границы и не потерять работу, психолог рекомендует сохранять спокойствие. Не перебивать начальство, дождаться паузы и мягко ответить. Например: «Спасибо за комментарий, у меня есть эти данные, поэтому предлагаю перейти к следующему шагу». Также можно воспользоваться техникой повторения. Если шеф присвоил вашу идею, повторите: «Да, именно это я предложила минуту назад. Хорошо, что мы совпали в видении». Это работает и фиксирует авторство.

Можно сместить фокус. Когда вас пытаются обучать очевидному, можно перевести разговор в сторону задач: «Понимаю вас, а давайте посмотрим, как это поможет нам достичь цели к концу квартала». Кроме того, не стоит забывать о поддержке сотрудников. Если в коллективе есть адекватные коллеги, стоит заранее обсудить, чтобы они поддерживали вашу позицию в обсуждениях, это снижает эффект давления сверху.

«Ведите записи. Протоколы встреч, письма после совещаний с фиксацией идей и решений. Это помогает отбить у начальника привычку присваивать ваши слова», — отметила психолог.

Главное — понимать, что это не с вами «что-то не так», а со стилем общения руководства. Вы можете отстоять границы без скандала, сохранив и уважение к себе, и рабочее место. Улыбка, спокойный тон и умение возвращать разговор в конструктив — лучшие инструменты.

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