Четыре страны Африки отменят визы для туристов из России

Россияне вскоре смогут без виз посетить еще четыре африканские страны — Замбию, Зимбабве, Мозамбик и Эсватини. Межправительственные соглашения по этим направлениям сейчас рассматривают африканские партнеры. Предполагается: в Замбии без виз можно задержаться до 90 дней, в остальных трех странах — до 30 дней.

Как пишут «Известия», в туристической отрасли это видят как важный сигнал: Африка активнее выходит на мировой туристический рынок, а Россия становится для континента привлекательным партнером. Эксперты указывают, что африканским странам такой шаг предоставляет шанс привлечь новых туристов, а российским туроператорам — диверсифицировать продукт.

Однако специалисты отмечают и ряд серьезных препятствий для массового туризма в этих направлениях. Главная проблема — логистика: прямого авиасообщения нет, перелеты длительные и требуют не менее двух пересадок, а стоимость билетов остается высокой. Кроме того, внутри стран туристов ждут недостаточно развитая инфраструктура, ограниченный выбор отелей высокого класса и языковой барьер из-за нехватки русскоязычных гидов.

Также упоминаются риски для безопасности и здоровья: туристам советуют быть внимательными, избегать отдельных районов и следить за вещами. Перед поездкой может потребоваться непростая подготовка, включая прививки, например от малярии.

По мнению экспертов, на данный момент эти направления подходят скорее для опытных путешественников, готовых пройти сложности ради уникальных впечатлений — например, водопада Виктория или заповедной природы сафари.

В целом интерес россиян к африканскому континенту растет: ежегодно туристический поток увеличивается примерно в полтора-два раза. Путешественники чаще выбирают направления, где можно уединиться с природой вдали от больших курортов. Эксперты также подчеркивают дружелюбие местного населения к российским туристам, однако для первого знакомства с регионом лучше выбирать организованные туры из-за существующих сложностей.