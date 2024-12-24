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Бонист назвал самые дорогие советские банкноты
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:10

1 мин.

Бонист назвал самые дорогие советские банкноты

Мария Задорожная
Автор
Советские деньги
Фото Jiblet, iStock
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Бонист Максим Камочкин в беседе с «СЭ» рассказал, какие советские банкноты самые дорогие. По его словам, практически все купюры, выпущенные в 1919-1960 годах, пользуются спросом у коллекционеров, ведь некоторые из них собирают коллекцию по годам.

«В целом, все банкноты 1922-1934 годов представляют собой большую ценность. Но самые дорогие — это банкноты с номиналом в червонцах», — добавил специалист.

При этом разброс стоимости внушительный: от 40 рублей до нескольких сот тысяч рублей. Однако сколько дадут за конкретный экземпляр, как отметил эксперт, сложно. Цена будет зависеть не только от определенных критериев (возраста, состояния, уникальности), но и от спроса на банкноту в конкретный момент.

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