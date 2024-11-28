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Большой театр балет Щелкунчик: бесплатная трансляция — дата билетов
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:00

1 мин.

Большой театр впервые бесплатно покажет балет «Щелкунчик»

Мария Задорожная
Автор
Балет «Щелкунчик»
Фото Официальный сайт Большого театра
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Зрители смогут бесплатно увидеть легендарный балет «Щелкунчик» Большого театра в прямом эфире. Об этом сообщили в Telegram-канале театра.

«Накануне Нового года впервые в истории Большого театра пройдет общедоступная прямая трансляция балета «Щелкунчик», которая позволит жителям самых отдаленных городов и населенных пунктов страны, а также поклонникам великого русского балета во всем мире присутствовать на главном новогоднем празднике России», — говорится в сообщении.

Также представители Большого театра рассказали, что билеты на представление будут продаваться поэтапно, в том числе через аукцион. Такой механизм введен в связи с большим спросом на «Щелкунчик» среди зрителей. Продажа билетов начнется 2 декабря в 10:00 по московскому времени.

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