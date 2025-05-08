Большинство россиян планируют летний отдых в России

Более половины россиян планируют провести летний отпуск, путешествуя по территории России. Из них 50% собираются поехать на море, согласно данным исследования, проведенного популярным медиахолдингом и сервисом доставки, передает «Газета.RU».

В опросе приняло участие около 53 тысяч человек в возрасте от 18 до 50 лет. Лишь 36% опрошенных уверены, что смогут отправиться в отпуск этим летом, 16% пока не определились с планами, а 48% не планируют выезд на отдых вовсе.

Среди тех, кто намерен путешествовать, 67% предпочитают оставаться внутри страны, в то время как 33% рассматривают зарубежные направления. Наиболее популярным вариантом отдыха в России остается поездка к морю (50%), за ней следуют визиты в крупные города, такие как Москва, Санкт-Петербург и Казань (16%), а также горные регионы — Алтай, Кавказ, Урал и Байкал (15%). Дача привлекает 13% респондентов, а речные круизы — 6%.

Что касается зарубежных поездок, то большинство туристов предпочитает пляжный отдых: 41% собираются в Турцию, Египет или соседние страны, 21% выбирают Европу, а 14% - направления в Азию. Латинская Америка и Ближний Восток интересуют 3% и 2% опрошенных соответственно, в то время как 6% планируют поездки в США и Канаду.

Самостоятельное планирование поездок стало предпочтительным для 57% россиян, они сами бронируют билеты и жилье. 17% выбирают туры «под ключ», а 14% не против спонтанного отдыха без четкого плана.

По популярности пляжный отдых занимает первое место (31%), за ним следуют культурные поездки с экскурсиями и гастрономическими туры (19%), автотуризм (12%) и отдых на даче (11%). Оздоровительные процедуры и SPA привлекают 9%, активный отдых — 8%, круизы — 4%, а кемпинг — 2%.

При выборе направления для отдыха россияне обращают внимание на такие факторы, как погода (18%), бюджет (16%), качество пляжей и инфраструктуры (13%), комфорт проживания (12%) и наличие достопримечательностей (11%).