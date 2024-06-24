Более 4,5 тысяч человек приняли участие в двухдневной «Гонке Героев»

22 и 23 июня в Алабино состоялся двухдневный экстремальный забег с препятствиями «Гонка Героев». На старт вышли более 4,5 тысяч любителей спорта.

Спортсмены преодолели трассу длиной 8,5 км и прошли 30 испытаний на силу и выносливость, включая около десяти различных рукоходов: «наклонные кольца», «двойное вращение», «лестница» и другие. Отдельной изюминки трассе добавили многочисленные рвы и преграды из воды и грязи. Также участникам нужно было пролезть в очень узкие проемы между автомобильных покрышек. Финальным испытанием традиционно стал подъем по канату на восьмиметровый «Эверест».

«Участников так много, что мы уже не помещаемся в один день, и нам пришлось сделать мероприятие в два дня, и мы очень этому рады. Мы очень гордимся, что люди именно так проводят свои выходные: встают с дивана, собираются командами и приходят сюда. Безусловно, каждый из участников откроет в себе что-то новое, поймет, что его возможности безграничны. Мы подготовили обновленную трассу, мы сделали новые препятствия. В течение всего сезона у нас будет огромное количество мероприятий, так что, следите за нашим календарем и занимайтесь спортом», - отметил директор проекта «Гонка Героев» Денис Анников.

Так фанаты экстремального спорта могли пройти Гонку в одном из двух форматов: индивидуально в массовом старте или в составе команды из 10 человек в сопровождении профессионального инструктора. Тот, кто не смог собрать свою собственную команду, имел возможность принять участие в мероприятии в формате «Место в команде». Отдельно состоялся забег корпоративных команд. В нем приняли участие более 1,9 тысяч сотрудников крупнейших компаний страны.

Кроме того, в рамках соревнований прошел Командный Чемпионат. Его участниками стали 20 взводов из 10 человек.