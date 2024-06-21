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Более 100 популярных блогеров примут участие в VK Fest в Москве
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:45

1 мин.

Более 100 популярных блогеров примут участие в VK Fest в Москве

Мария Маковей
Автор
Валя Карнавал
Фото пресс-служба VK Fest
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13 и 14 июля в Москве в «Лужниках» состоится VK Fest. Он соберет более 100 инфлюенсеров. Среди них — Валя Карнавал, Юля Гаврилина, Влад А4, MILANA STAR и другие.

Хедлайнерами тематической сцены станут Влад А4, k-pop-группа W24 и «Импровизаторы» Антон Шастун, Арсений Попов, Сергей Матвиенко и Дмитрий Позов.

Также на сцене выступят Милана Хаметова, AminKa и Kamil KiKiDo, YAN DILAN, Вадим Спириденков, Viki Show, Катя Адушкина, NANSI & SIDOROV, Даша Дошик, Катя EKATZE, Риви и Марк А4. Собственные шоу публике представят творческие объединения The Hype House Rus, ЦУ Е ФА и лейбла LIGA: Супер Стас, Даник и Алексей Столяров.

Среди специальных гостей VK Fest — Эльдар Джарахов и Слава Бустер. А раздавать автографы и делать фотографии с фанатами будут MIA BOYKA, Тимати, Валя Карнавал, Софи Шайн, Сережа OMG, Наташа Гасанханова, Фрося, Алексей Столяров, INSTASAMKA и другие инфлюенсеры. Список будет дополняться.

Кроме того, зрителей фестиваля ждут спортивные челленджи, съемки шоу, игры, конкурсы и розыгрыши призов. Самые активные участники смогут выйти на одну сцену вместе с кумирами.

Также на территории фестиваля будет работать Школа инфлюенсеров. Ее ученики смогут попробовать свои силы в создании контента, их учителями выступят более 100 топовых звезд.

Всю подробную информацию о VK Fest в Москве можно найти на официальном сайте мероприятия.

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