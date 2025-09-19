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Более 1,7 миллиона человек посетили форум «Москва 2030. Спорт. «Человек будущего» в Лужниках
Хобби и развлечения

19 сентября 2025, 14:00

1 мин.

Более 1,7 миллиона человек посетили форум «Москва 2030. Спорт. «Человек будущего» в Лужниках

Мария Задорожная
Автор
«Москва 2030. Спорт. «Человек будущего».
Фото Пресс-служба форума

В Москве подвели итоги форума «Москва 2030. Спорт. «Человек будущего», который проходил с 1 августа по 14 сентября. Спортивные мероприятия в «Лужниках» посетили свыше 1,7 млн человек. В течение полутора месяцев москвичи и гости столицы приняли участие в 3,8 тысячи тренировок и спортивных активностей в 19 тематических зонах. Более 25 тысяч человек посетили лекции, автограф-сессии и открытые встречи, прошли более 50 любительских турниров по паделу, пляжному волейболу, баскетболу, футболу регби и киберспорту. Организатор мероприятия — Департамент спорта города Москвы.

Свыше 50 тысяч человек показали себя в тренировках Бегового сообщества и более 900 детей поучаствовали в Детском забеге. Также организовали 2690 звездных тренировок с участием популярных спортсменов, тренеров, блогеров: Самира Мустафаева, Алины Загитовой, Ассоль Васильевой, Кати Адушкиной и других.

Программу форума «Москва 2030. Спорт. «Человек будущего» разделили на тематические недели, в рамках которых проводились мастер-классы, турниры, открытые тренировки и паблик-токи с известными спортсменами и инфлюенсерами.

Каждые выходные на главной сцене для участников форума выступали популярные артисты: Алсу, Таня Буланова, Ваня Дмитриенко, Катя Адушкина, Вeautiful Вoys, Юлианна Караулова и многие другие. Всего в мероприятиях форума приняли участие больше 40 звезд.

Тренировки.«Спорт-Экспресс» провел открытые тренировки в рамках фестиваля «Территория будущего. Москва 2030»
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