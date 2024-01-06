Бизнес-психолог объяснил, что такое нетворкинг

В беседе с «СЭ» бизнес-психолог Станислав Самбурский рассказал, что такое нетворкинг.

По его словам, это установление взаимовыгодных отношений с другими людьми для обмена полезной информацией, идеями и ресурсами.

«Нетворкинг — это искусство плести сети из людей, которые могут пригодиться тебе в жизни. Не путайте с обычным общением или дружбой. Нетворкинг не для людей, которые ищут поддержки и сочувствия», — объяснил эксперт.

Как отметил специалист, подобный способ обмена контактами подходит для амбициозных личностей, которые хотят продвинуться по карьерной лестнице или получить инвестора в проект.

Однако Самбурский предупредил, что нетворкинг — это не просто обмен телефонными номерами или визитными карточками, он предполагает развитие и создание связей на длительное время.