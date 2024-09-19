Австралийский стартап разработал электронную повязку для лечения СДВГ

Австралийский стартап Neurode разработал электронную повязку на голову, которая помогает справиться с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Устройство необходимо носить по 20 минут в день, сообщает New Atlas.



Устройство обеспечивает легкую электрическую стимуляцию префронтальной коры мозга (ПФК), отвечающей за фокусировку и исполнительную функцию. Оно подключается к приложению, где отображается активность мозга и изменения ПФК, что помогает пользователю понять, как мозговая деятельность связана с симптомами СДВГ. Настроить работу устройства и систематизировать активность в течение дня поможет виртуальный ассистент на основе искусственного интеллекта, внедренный в приложение.



Сейчас создатели устройства ищут добровольцев для клинических испытаний. Пока повязку не разрешено использовать широкому кругу лиц, а ее предполагаемая цена неизвестна.