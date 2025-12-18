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Авиакомпания «Победа» разрешила летать с питомцами на соседних креслах
Хобби и развлечения

18 декабря 2025, 17:10

1 мин.

Авиакомпания «Победа» разрешила летать с питомцами на соседних креслах

Кристина Гергис
Автор
Шпиц смотрит в иллюминатор в самолете
Фото Ryan Jello, iStock

«Победа» разрешила к перевозке питомцев в салоне самолета. По новым правилам для животного должно быть докуплено дополнительное место. Переноска с ним должна размещаться на сиденье у иллюминатора, а хозяин занять место на соседнем кресле. Об этом авиакомпания сообщила в Telegram-канале.

Однако не все пушистые друзья смогут путешествовать вместе с владельцами. Авиакомпания установила четкие стандарты по габаритам и весу. Размер переноски должен не превышать 55*35*30 см, а ее вес с питомцем составлять до 15 кг. Внутри конструкции животное должно иметь возможность лежать в естественной позе, свободно подниматься и совершать полный оборот вокруг своей оси. Пернатые должны иметь простор для того, чтобы расправить крылья.

Количество мест для перевозки питомцев в салоне ограничено. Один пассажир может забронировать только одно дополнительное место для своего животного.

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