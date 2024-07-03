АТОР заявила, что в Турции стала доступна оплата рублями

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что на Анталийском побережье Турции можно расплатиться рублями. Правда сделать это можно переводом и по курсу 100 рублей за один евро или доллар.

Специалисты добавили, что вблизи Кемера магазины, аптеки и салоны красоты уже адаптировались под русских туристов. Во многих подобных точках можно оплатить покупки онлайн по номеру телефона. Однако наличие такой опции лучше уточнить перед оплатой.