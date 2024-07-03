Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
АТОР заявила, что в Турции стала доступна оплата рублями
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:45

0 мин.

АТОР заявила, что в Турции стала доступна оплата рублями

Мария Маковей
Автор
Турецкий флаг
Фото naumoid/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что на Анталийском побережье Турции можно расплатиться рублями. Правда сделать это можно переводом и по курсу 100 рублей за один евро или доллар.

Специалисты добавили, что вблизи Кемера магазины, аптеки и салоны красоты уже адаптировались под русских туристов. Во многих подобных точках можно оплатить покупки онлайн по номеру телефона. Однако наличие такой опции лучше уточнить перед оплатой.

Как отдыхают россияне. Россияне рассказали, как и с кем предпочитают проводить летний отпуск
Путешествия
2
0
Новости холдинга
МО показало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ у Новороссийска
Эрдоган ждет чемпионства, «оранжевое» наслаждение и кроссовки в румынской штрафной. Что произошло на Евро-2024 после выхода в 1/4 финала Нидерландов и Турции
Крановщик скончался на высоте 32-го этажа из-за жары в Москве
Армия РФ взяла под полный контроль район Новый города Часов Яр в ДНР

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
00:05
3 июля: какой сегодня праздник в России и в мире
2 июл 00:05
2 июля: какой сегодня праздник в России и в мире
1 июл 20:00
В гонке «LA STRADA» приняли участие более 5000 велосипедистов
1 июл 18:15
VK Fest в Санкт-Петербурге посетили 70 тысяч зрителей
1 июл 17:10
Астролог ответила, какие дни по лунному календарю не подходят для дачных работ