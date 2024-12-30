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АТОР рассказала, сколько россияне путешествовали по стране в 2024 году
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:15

1 мин.

АТОР рассказала, сколько россияне путешествовали по стране в 2024 году

Мария Задорожная
Автор
Туристы в горах
Фото molchanovdmitry, iStock
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Количество поездок российских граждан в 2024 году может составить более 100 млн, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров (АТОР) «Газете.ru». В это количество будут входить путешествия организованными группами и в одиночестве.

Как отметила АТОР, на рынке организованных туристических поездок по стране зафиксирован рост в 2024 году. Аналитики Ассоциации ожидают увеличение на 8% по сравнению с 2023 годом. В 2025 году они прогнозируют дальнейшее увеличение количества путешествий внутри России.

АТОР добавила, что около 40-43 млн туристов в 2024 году совершили поездки с размещением в гостиницах и санаториях с помощью онлайн-агрегаторов и туристических операторов. При этом три четверти из них пришлись на период с мая по сентябрь.

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