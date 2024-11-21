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АТОР назвала стоимость отдыха в Сочи на Новый год
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:35

1 мин.

АТОР назвала стоимость отдыха в Сочи на Новый год

Мария Задорожная
Автор
Зимний Сочи
Фото goncharovaia, iStock
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Туроператоры озвучили стоимость новогоднего отдыха в Сочи. По прогнозам Ассоциации туроператоров России (АТОР), в конце месяца ожидается значительный рост туристического спроса.

На данный момент наблюдается стабильная ситуация с наличием мест в отелях. Однако наиболее востребованные категории номеров в популярных районах уже раскуплены.

В сочинских отелях новогодняя ночь будет отмечена праздничными ужинами и банкетами, а также разнообразной развлекательной программой. Чтобы отпраздновать Новый год на курорте, потребуется заплатить от 7 до 100 тысяч рублей с человека.

В период с 29 декабря по 4 января стоимость тура на 3-5 дней варьируется: минимальная цена за размещение в отеле категории три звезды с завтраками составляет около 15,1 тысячи рублей. Для четырехзвездочных отелей цены начинаются от 21,1 тысячи рублей, а стоимость проживания в пятизвездочных гостиницах начинается от 111 тысяч рублей.

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