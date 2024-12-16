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АТОР назвала причины отказов россиянам в шенгенских визах
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:10

1 мин.

АТОР назвала причины отказов россиянам в шенгенских визах

Мария Задорожная
Автор
Шенгенская виза
Фото Fahrettin ?zcan, iStock
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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в разговоре с РИА Новости назвал причины, из-за которых россиянам все чаще отказывают в выдаче шенгенских виз. По его словам, на страны и мировые сообщества негативное давление оказывает Брюссель. Он подчеркнул, что влияние оказывается даже на страны, «готовые выдавать туристические визы россиянам».

«Первая причина — к сожалению, даже те страны, которые готовы выдавать туристические визы россиянам, находятся под жесточайшим давлением со стороны Брюсселя по количеству виз, которые они могут рассматривать в течение месяца. Разные цифры я слышал: от 100 заявлений в день до 50. Это ничтожно малые цифры для нас», — подчеркнул специалист.

Эксперт уточнил, что в визовых и консульских центрах активно и пристально проверяют бронирования россиян, сотрудники стремятся «видеть, что билеты на самом деле не купленные, а отели только забронированы и не оплачены».

«Процент рассмотрения заявлений «под микроскопом» растет», — сказал замглавы АТОР.

Мурадян отметил, что россияне все еще любят Европу, туристический поток в данное направление по-прежнему растет, но «предпосылок к улучшению ситуации нет».

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