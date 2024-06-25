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АТОР: цены на туры в Турцию в июле снизились
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:15

1 мин.

АТОР: цены на туры в Турцию в июле снизились

Мария Маковей
Автор
Путешествие в Турцию
Фото 9parusnikov/istockphoto.com
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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов в беседе с РИА Новости заявил, что низкий спрос на июльские путевки в Турцию среди русских туристов привел к тому, что отельеры стали снижать цены.

«Часть отелей в Турции с начала контрактования (в конце прошлого года) серьезно повысила цены на июль — август. В результате июнь они распродали отлично, а июльский спрос провалился. Сейчас многие турецкие отельеры пытаются спасти продажи, и июльские цены оказались ниже, чем июньские, что само по себе нонсенс», — сказал эксперт.

Как сообщает BFM.RU, в конце июня и первой половине июля 10 дней отдыха в четырехзвездочном отеле в Анталии будут стоить в среднем 150 тысяч рублей на двоих. Это на 15% дешевле по сравнению с бронированием в мае. При этом люксовые отели никаких скидок не обещают.

Однако туры в Турцию все равно остаются дорогими для россиян. По словам Кобищанова, это связано с курсом рубля. Например, в 2023 году доллар стоил от 70 до 80 рублей, сейчас — 85-95 рублей. То есть рубль ослаб примерно на 20%.

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