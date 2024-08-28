Атлеты из фонда «Больше Чем Можешь» впервые преодолели дистанцию в 226 км по триатлону в тандеме

25 августа в Москве в рамках спортивного фестиваля «Лига Триатлона & IRONSTAR МОСКВА 226» атлеты из фонда развития инклюзии в спорте «Больше Чем Можешь» впервые в России преодолели полную дистанцию по триатлону протяженностью 226 км в тандеме. Спортсмены прошли все этапы «железной» дистанции — 3,8 км плавания, велогонку на 178 км и бег на 42,2 км.

Удивительно, но одним триатлоном команда от фонда «Больше Чем Можешь» не ограничилась: атлеты с церебральным параличом, синдромом Дуана, синдромом Клиппеля-Фейля выходили самостоятельно и в тандемах на два старта в рамках дистанции на 113 км, а также на забеги в 5 км. В общей сложности в соревнованиях приняли участие 8 спортсменов с инвалидностью.

«Наши подопечные участвуют в марафонах, триатлонах, заплывах и заездах на велосипедах. Мы занимаемся категорией людей, для которых спорт обычно недоступен. У них сложные неврологические заболевания, они иногда не в состоянии самостоятельно передвигаться, но мы делаем так, что они становятся финишерами самых настоящих марафонов и ощущают себя полноценными участниками больших событий», — подчеркнул основатель фонда Вадим Зеленский.