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Астропсихолог рассказала, как стричь волосы по лунному календарю
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:45

1 мин.

Астропсихолог рассказала, как стричь волосы по лунному календарю

Мария Задорожная
Автор
Девушка на стрижке
Фото nicoletaionescu, iStock
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Астропсихолог, нумеролог Яна Пустовалова в беседе с «СЭ» дала общие рекомендации, которые стоит учитывать при стрижках по лунному календарю.

По ее словам, многие люди скептически относятся к силе лунных календарей. Но есть и те, кто считает, что именно спутник Земли отвечает за самые тонкие энергетические изменения, которые тесно связаны с волосами.

Тем, кто верит в силу луны, эксперт рекомендует записываться на стрижку в период растущей луны. Любителям коротких волос лучше стричься на убывающую луну. Причем этот совет касается как женщин, так и мужчин.

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