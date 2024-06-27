Астроном объяснил, как правильно наблюдать солнечное затмение
Астроном Сергей Назаров рекомендует тщательно подготовиться к просмотру солнечного затмения. Например, приобрести специальные очки — картонную оправу с солнечными фильтрами.
«Никогда не смотрите прямо на солнце. Это чревато серьезными травмами сетчатки и даже необратимой слепотой», — отметил эксперт в беседе с «СЭ».
Также специалист подчеркнул, что наблюдать затмения можно и невооруженным глазом — через бинокль или телескоп.
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