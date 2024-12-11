Астролог рассказала, на что нужно обратить внимание в 2025 году

В беседе с «СЭ» астролог Наталья Иванова заявила, что в 2025 году нужно обратить внимание на прошлое. По ее словам, следующий год обещает быть достаточно сложным, как и любой год Змеи. Его можно охарактеризовать как время возвращения к истокам. Поэтому важно уделить внимание восстановлению проверенных временем методов решения проблем. Тем, кто собирается пожениться, она рекомендует отложить это важное решение до весны.

«Для свадеб первый квартал 2025 года не подходит. Затем наступает более благоприятное время», — добавила эксперт.

Если в планах заняться здоровьем, то 2025 год станет отличным временем для этого, подчеркнула Наталья. Он идеально подходит для заботы о здоровье, особенно для укрепления иммунной системы.

Кроме того, по мнению астролога, в год Змеи возможны значительные изменения на международной арене. Начинается новая эпоха, поскольку Плутон, который влияет на изменения глобальной повестки на ближайшие два десятилетия, переходит в иной знак. Это может задать вектор развития на следующие двадцать лет, которые, вероятно, запомнятся резкими переменами, активным прогрессом и необычными событиями.

С точки зрения астрологии, в 2025 году произойдут важные изменения в расположении звезд и планет. Иванова уверена, что в реальной жизни мы также станем свидетелями множественных преобразований. Например, в год Змеи можно ожидать изменений в законодательстве.

Научных исследований на тему того, что символ года по восточному календарю оказывает влияние на политику, экономику или жизненные события людей, нет. Тем не менее, многие все же предпочитают учитывать рекомендации астрологов при долгосрочном планировании.