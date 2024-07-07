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Астролог рассказала, для чего нужна натальная карта
Хобби и развлечения

Сегодня, 12:25

1 мин.

Астролог рассказала, для чего нужна натальная карта

Мария Маковей
Автор
На приеме у астролога
Фото Liudmila Chernetska/istockphoto.com
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Астролог Кристина Кудрина считает, что натальная карта может помочь лучше понять себя, изучить свои слабые и сильные стороны, желания и потребности. Кроме того, она способна дать представления о трудностях и возможностях, которые могут ждать человека в будущем. Об этом эксперт заявила в беседе с «СЭ».

«Натальная карта может использоваться для прогнозирования событий, анализа взаимоотношений с окружающими и принятия важных решений», — отметила Кудрина.

Также астролог добавила, что натальная карта — это отличный инструмент самопознания и личностного развития.

Стоит отметить, что научных доказательств, что астрология может быть использована для предсказания будущего или описания характера человека и его судьбы на основе лишь даты его рождения — нет.

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