Астролог рассказала, для чего нужна натальная карта

Астролог Кристина Кудрина считает, что натальная карта может помочь лучше понять себя, изучить свои слабые и сильные стороны, желания и потребности. Кроме того, она способна дать представления о трудностях и возможностях, которые могут ждать человека в будущем. Об этом эксперт заявила в беседе с «СЭ».

«Натальная карта может использоваться для прогнозирования событий, анализа взаимоотношений с окружающими и принятия важных решений», — отметила Кудрина.

Также астролог добавила, что натальная карта — это отличный инструмент самопознания и личностного развития.

Стоит отметить, что научных доказательств, что астрология может быть использована для предсказания будущего или описания характера человека и его судьбы на основе лишь даты его рождения — нет.