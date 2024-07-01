Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Астролог ответила, какие дни по лунному календарю не подходят для дачных работ
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:10

0 мин.

Астролог ответила, какие дни по лунному календарю не подходят для дачных работ

Мария Маковей
Автор
Новолуние в июле 2024 года
Фото Nazarii Neshcherenskyi/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Астролог Кристина Кудрина в беседе с «СЭ» рассказала, какие дни лунного цикла не подходят для дачных работ.

Так с 5 по 7 июля будет наблюдаться новолуние. За день до и за день после него эксперт не рекомендует работать в саду или огороде. Прополку или поливку огорода лучше отложить.

В этот период специалист советует заняться осмотром и подготовкой инвентаря и сбором урожая.

Авокадо снижает вес. Что будет, если есть авокадо каждый день: рассказывает нутрициолог
Советы и рекомендации
2
1
Новости холдинга
Бастрыкин попросил ВККС разрешить возбудить дело в отношении судьи Матеты
«Зенит» предлагает «королевские условия», Джикия отказал «Динамо» ради «Спартака». Главные трансферные слухи РПЛ за 1 июля
В Кремле назвали стягивание ВСУ к границе Белоруссии поводом для беспокойства
Муфтият Дагестана сообщил о подготовке запрета ношения никаба
Читайте далее
VK Fest в Санкт-Петербурге посетили 70 тысяч зрителей
Следующий материал
VK Fest в Санкт-Петербурге посетили 70 тысяч зрителей

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
18:15
VK Fest в Санкт-Петербурге посетили 70 тысяч зрителей
00:05
1 июля: какой сегодня праздник в России и в мире
30 июн 16:25
Россияне рассказали, как и с кем предпочитают проводить летний отпуск
30 июн 00:05
30 июня: какой сегодня праздник в России и в мире
29 июн 00:05
29 июня: какой сегодня праздник в России и в мире