Астролог ответила, какие дни по лунному календарю не подходят для дачных работ

Астролог Кристина Кудрина в беседе с «СЭ» рассказала, какие дни лунного цикла не подходят для дачных работ.

Так с 5 по 7 июля будет наблюдаться новолуние. За день до и за день после него эксперт не рекомендует работать в саду или огороде. Прополку или поливку огорода лучше отложить.

В этот период специалист советует заняться осмотром и подготовкой инвентаря и сбором урожая.