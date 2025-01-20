Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Астролог назвала благоприятные посевные дни в феврале
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:10

1 мин.

Астролог назвала благоприятные посевные дни в феврале

Мария Задорожная
Автор
Рассада в стаканчике
Фото автор, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В разговоре с «СЭ» астролог Юлия Рольник рассказала, когда в феврале лучше всего сажать растения, чтобы они принесли урожай.

По ее словам, с 1 по 11 февраля период растущей Луны. В это время вся энергия направляется вверх, что положительно сказывается на росте растений, плодов и деревьев. Можно посеять на рассаду огурцы, помидоры, капусту, баклажаны, перец, кабачки, горох.

«Это отличный период для посадки растений, урожай которых формируется над землей», — добавила эксперт.

С 3 по 27 февраля — убывающая Луна. Астролог отметила, что этот период благоприятен для посадки корнеплодов, например сверхранних сортов картофеля в теплице. Еще разрешается посадить на рассаду семена моркови, свеклы, редиса, дайкона и репы. Допускается работа с цветами, размножающимися луковицами.

«При убывающей Луне энергия концентрируется в корнях», — подытожила Рольник.

Микрозелень. Чем полезна микрозелень и как вырастить ее дома

Советы и рекомендации
Новости холдинга
США в ожидании первого дня Трампа у власти. Что пишут СМИ
В Москве осудили супругов на 3,5 и 4,5 года колонии за доведение подростка до суицида
«Зенит» скоро объявит о сделке на 40 млн, «Динамо» нашло топовых россиян вместо Бителло. Трансферные слухи РПЛ
Инаугурация Трампа проходит в Вашингтоне в понедельник 20 января
Зарезавший женщину в Москве спрятал ее тело в «Запорожце» Гоши Куценко
«Зенит»: Луис Энрике — на вход, Артур и Вендел — на выход. Все подробности трансферов

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
14:00
TikTok может вернуться в Россию
02:05
Какие праздники отмечаются на этой неделе
01:05
Кто родился 20 января: список известных личностей
00:05
20 января: какой сегодня праздник в России и в мире
19 янв 15:30
Иностранцы признались в любви к российской природе