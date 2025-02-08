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Астролог назвала благоприятные дни в марте 2025
Хобби и развлечения

8 февраля 2025, 19:05

1 мин.

Астролог назвала благоприятные дни в марте 2025

Мария Задорожная
Автор
Девушка танцует дома
Фото evgenyatamanenko, iStock

Астролог Анна Кляйн в беседе с «СЭ» рассказала, какие дни в марте 2025 года благоприятные, а какие нет.

Так 10 марта — это отличный повод побаловать себя, день будет полон ярких и насыщенных событий. 19 и 20 марта удача тоже будет сопутствовать.

«24, 25, 28, 29 марта — дни, когда энергии много, люди замотивированы, сил хватает на все. Приготовьтесь, будет много знакомств, встреч и общения», — сказала эксперт.

А вот 2 марта лучше воздержаться от конфликтов и быть предельно аккуратными на дорогах. В этот день лучше не начинать новые дела, а завершить старые. 15 марта также лучше не приступать к новым делам.

«21 и 22 марта могут быть напряженными. Будьте осторожны с документами, финансами», — подытожила Кляйн.

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