Астролог назвала благоприятные дни в декабре 2024 года

Астролог Анна Кляйн в беседе с «СЭ» рассказала, какие дни в декабре будут благоприятными. По ее словам, в этом месяце выделяются два особенно удачных дня: 6 и 18 декабря.

Как отметила эксперт, 6 декабря будет растущая Луна в Водолее и седьмой лунный день. Этот период идеально подходит для научных исследований и любой деятельности, которая требует значительных умственных усилий. Он благоприятен для представителей профессий, связанных с коммуникациями и взаимодействием с людьми. В этот день можно проводить работы с электроникой, электричеством и другими технологиями.

«Также есть отличные шансы совершить важные открытия или представить публике оригинальные изобретения. Будут удачными собрания, конференции и массовые мероприятия», — добавила Анна.

Следующий важный день — 18 декабря, когда убывающая Луна находится во Льве, и наступает 19-й лунный день. В этот период человек оказывается в центре внимания, он энергичен и смел. Постепенно начинает приходить ощущение праздника, чувствуется новогоднее настроение. Поэтому Кляйн рекомендует заняться подготовкой к Новому году и отправиться за покупками. Также астролог выделяет другие благоприятные дни в декабре 2024 года.

«9 и 10 декабря Луна будет находиться в знаке Овна, что даст возможность проявить инициативу и решительность в начинаниях, которые были под сомнением. Чем активнее и напористее человек будет действовать, тем лучше окажется результат», — сказала она.

13 декабря Луна будет в знаке Близнецов. В этот день важно внимательно относиться к поступающей информации из любых источников и использовать ее на пользу. Это удачное время для ведения важных переговоров и инвестирования в долгосрочные проекты, отметила Анна.

Для романтических мероприятий лучше всего подойдут 14 и 16 декабря, а также период с 23 по 24 декабря. В это время можно знакомиться с новыми людьми, ходить на свидания и признаваться в любви.

«Венера в декабре перейдет в знак Водолея, а месяц будет богат на общение и флирт, что создаст атмосферу для наслаждения вниманием поклонников», — уточнила Кляйн.

В заключение, астролог рекомендует карьеристам обратить внимание на 3, 10 и 20 декабря как на самые продуктивные для работы. Например, искать работу и идти на собеседование лучше всего 6, 9, 10, 13 и 23 декабря. Сдавать экзамены и зачеты, защищать курсовые и дипломные проекты стоит 13, 20 и 28 декабря.