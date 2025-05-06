Стиль жизни
Арт-психолог объяснила, как мемы с котиками влияют на ментальное здоровье
Хобби и развлечения

6 мая, 18:45

1 мин.

Арт-психолог объяснила, как мемы с котиками влияют на ментальное здоровье

Мария Задорожная
Автор

Арт-психолог Ксения Павлова в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказала, как мемы с котиками влияют на психологическое здоровье человека. По ее словам, смешные картинки с животными — это отличный способ борьбы со стрессом и эмоциональным выгоранием.

«Мем с котом, на котором можно легко узнать себя со своими особенностями: ленью, отсутствием мотивации идти на работу, перееданием, желанием поспать подольше, помогает расслабиться. Человек отпускает напряжение, смотрит на ситуацию с улыбкой, что снижает значимость любой проблемы в несколько раз», — отметила эксперт.

Специалист подчеркнула, что коты — символ домашнего уюта, защищенности, спокойствия. При этом неважно, виртуальный или реальный этот кот, он все равно помогает расслабиться.

«Мемы с котиками объединяют людей, ведь, послав картинку со смешным котом, можно, ничего не объясняя, поделиться с человеком настроением, поддержать, что особенно актуально было во время изоляции», — сказала арт-психолог.

Павлова добавила, что мемы с котами помогают снизить сопротивление новому, тревожному, непонятному, так как картинки передают те эмоции, которые захватывают в данный момент человека. Мемы снижают уровень кортизола — гормона стресса и позволяют сбросить негативные эмоции.

«Любители мемов с котами создают сообщества, где выкладывают, обмениваются, самостоятельно создают смешные картинки с котиками. Все это помогает развитию творческого потенциала, объединяет людей с общими интересами и схожим чувством юмора», — подытожила специалист.

5 научно доказанных причин завести кошку.5 научно обоснованных причин завести кошку
