Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби

Сегодня, 21:45

Аллерголог рассказала, когда нужно стирать постельное белье

Мария Маковей
Автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Замена постельного белья
Фото Imgorthand/istockphoto.com

Аллерголог-иммунолог Ирина Эстрина рассказала, сколько раз в неделю нужно стирать постельное белье. Об этом пишет портал «Доктор Питер».

В первую очередь врач предупредила, что в квартире скапливается огромное количество пылевых клещей, которых невозможно заметить невооруженным глазом. По словам эксперта, только в одном грамме пыли может быть до 10 тысяч паразитов.

При этом, как утверждает Эстрина, насекомые не кусают людей и безопасны. Однако могут спровоцировать аллергию, дерматит или астму.

«Угрозу представляют продукты жизнедеятельности пылевых клещей. Например, экскременты и хитиновые пластинки. Вместе с потоками воздуха и пылью они взлетают вверх и парят в помещении до 30 минут. Человек вдыхает эти частички, и уже в организме они могут спровоцировать аллергическую реакцию у людей с повышенной чувствительностью», — объясняет аллерголог.

Чтобы снизить развитие аллергии, доктор советует стирать постельное белье один раз в неделю и обязательно гладить его. Также регулярно делать влажную уборку, проветривать комнаты и убирать ненужный «хлам». Кроме того, из квартиры лучше убрать все ковры.

Ранее иммунолог-аллерголог развеяла популярные мифы об аллергии.

Советы и рекомендации
0
Читайте также
Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором
Пленный солдат ВСУ отказался от обмена и решил остаться в России
Брошенная сыном в Мексике пенсионерка находится в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 6
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 5
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 3
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
Защитник, попавший в скандал в США, едет в «Ак Барс»
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Дерби «Спартак» — «Динамо» и другие события дня в КХЛ
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Россия уже не лидер фигурного катания? Что с Тутберидзе?
Панарин набирает очки в 14 матчах подряд
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Трагедия в любительском матче
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эксперты по путешествиям рассказали, как получить визу в Японию
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости