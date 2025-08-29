Александр Овечкин стал главным героем сентябрьского номера журнала PSYCHOLOGIES

Главным героем сентябрьского номера журнала PSYCHOLOGIES стал 39-летний хоккеист Александр Овечкин.

В жизни он немногословный человек, показывает себя через голы, очки и секунды. Но ему есть о чем рассказать молодым людям, которые хотят достичь таких же вершин. Для журнала Овечкин открыл восемь правил «Великой Восьмерки» и дал советы, которые он бы хотел услышать в свои восемь лет..