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Александр Овечкин стал главным героем сентябрьского номера журнала PSYCHOLOGIES
Хобби и развлечения

29 августа 2025, 19:20

1 мин.

Александр Овечкин стал главным героем сентябрьского номера журнала PSYCHOLOGIES

Мария Задорожная
Автор
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главным героем сентябрьского номера журнала PSYCHOLOGIES стал 39-летний хоккеист Александр Овечкин.

В жизни он немногословный человек, показывает себя через голы, очки и секунды. Но ему есть о чем рассказать молодым людям, которые хотят достичь таких же вершин. Для журнала Овечкин открыл восемь правил «Великой Восьмерки» и дал советы, которые он бы хотел услышать в свои восемь лет..

Фото Обложка журнала Psychologies

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