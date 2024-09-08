Агроном объяснил, как подготовить цветы к первым заморозкам

Биолог, агроном Михаил Воробьев рекомендует не пропустить период первых заморозков, чтобы не лишиться многолетних цветов. Поэтому важно знать о правилах подготовки растений к похолоданию, сказал эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».



Агроном подчеркнул, что особенно внимательными нужно быть владельцам растений, которые выкапываются на зиму из-за непереносимости холодов: георгины и гладиолусы, каллы. Как только объявляют заморозки, отметил Воробьев, нужно обрезать надземную часть, выкопать такие цветы и поместить их для просушки в помещение. В дальнейшем лучше хранить цветы в погребе или в холодильнике при низкой положительной температуре.



«Если позволяет погода, можно выносить их на солнце, чтобы цветы обеззараживались ультрафиолетовыми лучами», — добавил специалист.



Также агроном сказал, что розы, которые не переносят зиму в средней полосе России, нужно подготовить еще в период теплой погоды. Стебли следует аккуратно пригнуть, так как в холода они станут хрупкими и могут обломиться. Укрывать розы необходимо торфом, еловым лапником или нетканым материалом после наступления устойчивой минусовой температуры.



Кроме того, специалист добавил, что если цветы заболели, в начале осени их можно обработать мощными фунгицидами или инсектицидами от вредителей.



«Сейчас уже конец сезона, и практически нет никаких плодовых, овощных культур. Можно опрыскивать цветы, не боясь нанести вред экологии и урожаю», — подытожил агроном.