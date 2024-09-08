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Агроном объяснил, как подготовить цветы к первым заморозкам
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:30

1 мин.

Агроном объяснил, как подготовить цветы к первым заморозкам

Мария Задорожная
Автор
Девушка занимается посадкой цветов
Фото Liliboas/istockphoto.com
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Биолог, агроном Михаил Воробьев рекомендует не пропустить период первых заморозков, чтобы не лишиться многолетних цветов. Поэтому важно знать о правилах подготовки растений к похолоданию, сказал эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Агроном подчеркнул, что особенно внимательными нужно быть владельцам растений, которые выкапываются на зиму из-за непереносимости холодов: георгины и гладиолусы, каллы. Как только объявляют заморозки, отметил Воробьев, нужно обрезать надземную часть, выкопать такие цветы и поместить их для просушки в помещение. В дальнейшем лучше хранить цветы в погребе или в холодильнике при низкой положительной температуре.

«Если позволяет погода, можно выносить их на солнце, чтобы цветы обеззараживались ультрафиолетовыми лучами», — добавил специалист.

Также агроном сказал, что розы, которые не переносят зиму в средней полосе России, нужно подготовить еще в период теплой погоды. Стебли следует аккуратно пригнуть, так как в холода они станут хрупкими и могут обломиться. Укрывать розы необходимо торфом, еловым лапником или нетканым материалом после наступления устойчивой минусовой температуры.

Кроме того, специалист добавил, что если цветы заболели, в начале осени их можно обработать мощными фунгицидами или инсектицидами от вредителей.

«Сейчас уже конец сезона, и практически нет никаких плодовых, овощных культур. Можно опрыскивать цветы, не боясь нанести вред экологии и урожаю», — подытожил агроном.

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