Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
91% молодых россиян столкнулись с гостингом в социальных сетях
Хобби и развлечения

9 февраля, 20:15

1 мин.

91% молодых россиян столкнулись с гостингом в социальных сетях

Мария Маковей
Автор
Девушка общается в телефоне
Фото fizkes/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В российских соцсетях участились случаи гостинга — резкого прерывания контактов с собеседником. Так, 91 процент молодых россиян столкнулись с таким явлением, при этом 82 процента респондентов признали, что сами «гостили» других людей, сообщает Лента.ру.

Половина опрошенных испытала на себе гостинг 1-2 раза в жизни, а 41 процент — более двух раз. Сам термин знают только 21 процент респондентов, а 39 процентов затруднялись с ответом.

67 процентов опрошенных до сих пор не знают причину резкого прекращения общения. 46 процентов испытывали недоумение, разочарование — 45 процентов, обиду и грусть — по 33 процента.

Чаще всего респонденты подвергались игнорированию со стороны близких людей, друзей (44 процента). Реже из круга общения исчезали однокурсники (28 процентов) и приятели (23 процента).

Что делать, если стал жертвой гостера. Что такое гостинг и как с ним бороться

Психология
4
1
Новости холдинга
Ле Пен осудила заявления Макрона о возможной отправке войск на Украину
В Омске третьеклассник разбился насмерть после падения в лестничный проем
Житель Белгорода выбросил студентку из Нигерии с седьмого этажа
Школу в Санкт-Петербурге перевели на дистанционное обучение из-за кори
dasdsadada
Читайте далее
«Спорт-Экспресс» и Remarklee выпустили лимитированную канцелярию
Следующий материал
«Спорт-Экспресс» и Remarklee выпустили лимитированную канцелярию
Последние новости
26 фев 16:45
Психолог объяснил, что делать, если любимый человек общается с бывшим партнером
23 фев 17:10
Ученые обнаружили, что нейросети научились располагать к себе людей
22 фев 17:05
Гештальт-терапевт рассказала, что такое трансформационные игры
21 фев 18:10
«Стиль жизни» и ресторан «Дом культур» приглашают гостей на «Барбигеймер бранч»
20 фев 17:35
Исследователи назвали причины увеличения спроса на ретриты среди бизнесменов
dasdsadada