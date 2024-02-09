91% молодых россиян столкнулись с гостингом в социальных сетях

В российских соцсетях участились случаи гостинга — резкого прерывания контактов с собеседником. Так, 91 процент молодых россиян столкнулись с таким явлением, при этом 82 процента респондентов признали, что сами «гостили» других людей, сообщает Лента.ру.

Половина опрошенных испытала на себе гостинг 1-2 раза в жизни, а 41 процент — более двух раз. Сам термин знают только 21 процент респондентов, а 39 процентов затруднялись с ответом.

67 процентов опрошенных до сих пор не знают причину резкого прекращения общения. 46 процентов испытывали недоумение, разочарование — 45 процентов, обиду и грусть — по 33 процента.

Чаще всего респонденты подвергались игнорированию со стороны близких людей, друзей (44 процента). Реже из круга общения исчезали однокурсники (28 процентов) и приятели (23 процента).