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55 регионов России ввели туристический налог
Хобби и развлечения

Сегодня, 15:05

1 мин.

55 регионов России ввели туристический налог

Мария Задорожная
Автор
Пейзажи Камчатки
Фото Dmitry Aristov, iStock
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С 1 января 2025 года в 55 регионах России стал действовать туристический налог, сообщает газета «Известия». Его ввели не только в популярных у путешественников местах, напримера на Алтае и Камчатке, в Карелии, но и в менее востребованных регионах: Пензенской и Саратовской областях.

Сообщается, что сумма налога не превышает 1 процента от стоимости временного проживания. При этом в некоторых субъектах страны данный налог действует на всей территории, а в других распространяется только на отдельные населенные пункты. По словам источника, туристические сборы направлены на развитие инфраструктуры.

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