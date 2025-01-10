55 регионов России ввели туристический налог

С 1 января 2025 года в 55 регионах России стал действовать туристический налог, сообщает газета «Известия». Его ввели не только в популярных у путешественников местах, напримера на Алтае и Камчатке, в Карелии, но и в менее востребованных регионах: Пензенской и Саратовской областях.



Сообщается, что сумма налога не превышает 1 процента от стоимости временного проживания. При этом в некоторых субъектах страны данный налог действует на всей территории, а в других распространяется только на отдельные населенные пункты. По словам источника, туристические сборы направлены на развитие инфраструктуры.