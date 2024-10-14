5 популярных мифов о жевательной резинке
Стоматолог доктор медицинских наук Олесь Шевченко развеял популярные мифы о жевательной резинке. По его словам, многие связанные с ней опасения основаны на недостоверной информации. На самом же деле жевательная резинка может быть даже полезной для здоровья полости рта.
Жвачка бесполезна или даже вредна
Один из распространенных мифов связан с тем, что жевательная резинка не оказывает никакого влияния на зубы или даже вредит им.
Жевательная резинка — эффективное средство для поддержания гигиены рта в течение дня. Дело в том, что бактерии, которые питаются остатками пищи, выделяют кислоты. Они, в свою очередь, разрушают эмаль зубов и могут привести к развитию кариеса. Тем временем жвачка стимулирует выработку слюны, которая обладает антибактериальными свойствами.
Это помогает нейтрализовать кислоты и восстановить кислотно-щелочной баланс, защищая зубы.
Эксперт подчеркнул, что важно выбирать именно жевательные резинки без сахара. В противном случае сладость может дать обратный эффект и только способствовать развитию кариеса.
Жвачку нельзя жевать на голодный желудок
Еще одно заблуждение связано с тем, что использование жвачки на голодный желудок провоцирует изжогу. Но, по словам эксперта, все ровно наоборот.
Все дело снова в активной выработке слюны в процессе жевания. Это помогает снизить кислотность в желудке и пищеводе. Благодаря этому жвачка может помочь в борьбе с изжогой, что бывает особенно актуально после приема острой или жирной пищи.
Жвачка вырывает пломбы
Эксперт также развеял миф о том, что жевательная резинка может «вырвать» пломбы. Стоматолог отметил, что качественно поставленные пломбы не подвержены влиянию жвачки или любой другой пищи. Если же такое произошло, то, скорее всего, проблема была в неправильной установке или низком качестве материала.
Проглоченная жвачка остается в организме
Еще одно распространенное заблуждение, которое даже успело обрасти подробностями. Например, что проглоченная жвачка переваривается в организме в течение семи лет. Однако этот миф тоже не соответствует истине.
Не стоит беспокоиться, если вы случайно проглотили жвачку, — это не опасно. Как и другие неперевариваемые продукты, она выйдет из организма естественным путем в течение нескольких дней.
Жвачкой можно заменить чистку зубов
Эксперт отметил, что жевательная резинка может стать полезным дополнением к гигиене рта, но она не должна заменять полноценную чистку зубов.
Жвачка может помочь в ситуациях, когда нет возможности почистить зубы сразу после еды. Однако это не альтернатива ежедневной гигиене рта с использованием щетки. Для сохранения здоровой улыбки важно также применять зубную нить и регулярно посещать стоматолога.