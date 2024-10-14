5 популярных мифов о жевательной резинке

Стоматолог доктор медицинских наук Олесь Шевченко развеял популярные мифы о жевательной резинке. По его словам, многие связанные с ней опасения основаны на недостоверной информации. На самом же деле жевательная резинка может быть даже полезной для здоровья полости рта.

Жвачка бесполезна или даже вредна

Один из распространенных мифов связан с тем, что жевательная резинка не оказывает никакого влияния на зубы или даже вредит им.

Это помогает нейтрализовать кислоты и восстановить кислотно-щелочной баланс, защищая зубы.

Эксперт подчеркнул, что важно выбирать именно жевательные резинки без сахара. В противном случае сладость может дать обратный эффект и только способствовать развитию кариеса.

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Жвачку нельзя жевать на голодный желудок

Еще одно заблуждение связано с тем, что использование жвачки на голодный желудок провоцирует изжогу. Но, по словам эксперта, все ровно наоборот.

Жвачка вырывает пломбы

Эксперт также развеял миф о том, что жевательная резинка может «вырвать» пломбы. Стоматолог отметил, что качественно поставленные пломбы не подвержены влиянию жвачки или любой другой пищи. Если же такое произошло, то, скорее всего, проблема была в неправильной установке или низком качестве материала.

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Проглоченная жвачка остается в организме

Еще одно распространенное заблуждение, которое даже успело обрасти подробностями. Например, что проглоченная жвачка переваривается в организме в течение семи лет. Однако этот миф тоже не соответствует истине.

Жвачкой можно заменить чистку зубов

Эксперт отметил, что жевательная резинка может стать полезным дополнением к гигиене рта, но она не должна заменять полноценную чистку зубов.