5 научно обоснованных причин завести кошку
Домашние животные могут принести много пользы для человека. Научные исследования показывают, что кошки не только являются прекрасными компаньонами, но и оказывают положительное влияние на физическое и психическое здоровье своих хозяев.
Рассказали о пяти научно доказанных причинах завести кота.
Поддерживает психическое здоровье
Жизнь в отрыве от природы часто порождает в человеке чувство небезопасности, тревоги. 76% участников опроса, проведенного исследовательским центром Mental Health Foundation, подтвердили, что присутствие кошки положительно влияет на самочувствие и помогает справляться с повседневными трудностями.
Кошка — это сенсорный стимул, который помогает человеку. Гладя питомца, человек снимает напряжение.
Улучшает сон
Кошки помогают улучшить качество сна. Опросы в Великобритании показали, что многие люди предпочитают спать вместе с домашними животными. Мурлыканье кошек перед сном способствует расслаблению и быстрому засыпанию. Кроме того, по данным клиники в Аризоне, 41% пациентов с расстройствами сна отметили, что рядом с домашними животными им легче засыпать, а сам отдых лучше.
Защищает ребенка от развития аллергии
Сотрудники американского Национального института по изучению аллергических и инфекционных заболеваний провели исследование. В результате него было выявлено, что кошки могут защитить ребенка от развития астмы и аллергий. Питомцы способны снижать чувствительность к шерсти, пылевым клещам и пыльце цветущих растений. Однако для этого кошки должны присутствовать в доме с первых месяцев жизни малыша.
Укрепляет кости
Приятное мурлыканье кошек не только расслабляет, но также, как установили исследователи, способствует укреплению костей. Воздействие вибраций от мурлыканья аналогично лечению ультразвуком: стимулируются процессы заживления и облегчается боль.
Избавляет от чувства одиночества
Кошки могут оказывать эмоциональную поддержку и помогают справляться с чувством одиночества.
Человеку необходимо испытывать положительные эмоции. И домашний любимец их вызывает.
А еще домашний питомец — тот член семьи, которому постоянно нужна забота. Благодаря этому можно почувствовать нужность и важность. Особенно эффективно кошки помогают пожилым и людям с психическими расстройствами.