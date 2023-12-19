Гинекомастия: симптомы, причины, лечение

По разным данным, гинекомастией страдают от 40 до 65% мальчиков и мужчин во всем мире. Вместе с врачом-эндокринологом рассказали, что такое гинекомастия, чем она может быть вызвана и как ее вылечить.

Что такое гинекомастия

У мужчин молочные железы от природы маленькие и практически незаметные, однако в некоторых случаях они могут увеличиться. Такое явление называется гинекомастией. Это слово происходит от греческих слов «женщина» и «грудь». Иными словами, это состояние, при котором форма груди у мужчины меняется и становится похожей на женскую.

Типы гинекомастии

Существует несколько классификаций гинекомастии: по возрасту пациента и по причинам ее возникновения.

Два основных типа гинекомастии

Истинная гинекомастия

Истинная гинекомастия возникает при разрастании железистой ткани.

Ложная гинекомастия

Ложная гинекомастия называется так потому, что разрастание груди происходит не из-за гормональных нарушений, а из-за накапливания жировых отложений.

Фото FredFroese/www.istockphoto.com

Кроме того, гинекомастия бывает односторонняя (когда увеличивается железа только с одной стороны) и двусторонняя.

Причины гинекомастии

У гинекомастии может быть множество причин:

Гормональный дисбаланс. Заболевания печени и почек — из-за почечной или печеночной недостаточности в крови могут накопиться женские гормоны.

Гормон-продуцирующие опухоли — такие новообразования могут возникать в головном мозге (например, в гипофизе) или в половых органах: яичках или надпочечниках. Бесконтрольный прием анаболических стероидов. Гиперпролактинемия — увеличение уровня гормона пролактина. Прием антидепрессантов, побочным эффектом от которых может быть увеличение уровня пролактина. Прием лекарственных препаратов, которые приводят к нарушению выведения половых гормонов. Употребление наркотиков — например, при курении марихуаны блокируются рецепторы тестостерона и копится эстроген. Редкие генетические заболевания. Лишний вес.

Одна из самых распространенных причин — именно лишний вес. В таком случае возникает не только ложная гинекомастия, но и истинная, так как подкожно-жировая клетчатка продуцирует гормон эстрон.

Симптомы гинекомастии

Возникновение гинекомастии можно заподозрить, когда у мужчины увеличивается грудь. Особенно если общий вес не изменился. Грудь может быть как твердой, так и эластичной на ощупь. Болевых ощущений при гинекомастии, как правило, нет, но может появиться повышенная чувствительность. Также тревожный знак — выделения из сосков и изменение цвета ареол.

Диагностика

Диагностикой и лечением гинекомастии занимается эндокринолог. Сначала доктор проводит пальпацию — ощупывает увеличившиеся железы. Затем пациенту делают УЗИ, чтобы установить, является гинекомастия ложной или истинной. Это можно выяснить и с помощью МРТ или КТ, но чаще всего делается выбор в пользу УЗИ, как более дешевого и безопасного метода.

Лечение

Лечение гинекомастии целиком зависит от причин ее возникновения. Если она вызвана опухолями, то проводится операция по их удалению.

Если гинекомастия — следствие приема лекарств, то врач подбирает аналог и заменяет препарат. Однако с антидепрессантами ситуация сложнее.

Если гинекомастия возникла из-за приема стероидов, необходимо перестать их принимать. В некоторых случаях врач может прописать специальные антиэстрогенные препараты. Но иногда этого недостаточно, и приходится проводить операцию, в ходе которой доктор удаляет излишки ткани, а также исправляет деформацию сосков и ареол.

Фото phasinphoto/www.istockphoto.com

При ложной гинекомастии решение проблемы — похудение. Если после потери веса появляется обвисшая кожа, то пластический хирург проводит операцию по ее удалению.

Профилактика гинекомастии

В силу гормонального происхождения ложную гинекомастию сложно предупредить. Однако некоторые меры профилактики все же существуют.