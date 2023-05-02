Полнота передается по наследству? Отвечает врач

Ожирение — сложное заболевание, а не малоприятный косметический дефект. Это состояние увеличивает риск других заболеваний и проблем со здоровьем, таких как болезни сердца, сахарный диабет, высокое артериальное давление и многие другие.

Есть много причин, по которым некоторые люди испытывают трудности со снижением веса. Обычно ожирение является результатом наследственных, физиологических и экологических факторов, а также диеты, физической активности и выбором физических упражнений.

Изменение рутины тренировок и питания — задача не из легких. Настроенные давно и проверенные временем привычки не так просто исправить. Кажется, что некоторым легче, чем другим, достичь своего желанного веса. Почему так происходит? Многие говорят, что дело в генах. А что об этом думают врачи?

Как генетика влияет на аппетит

Принцип записи генетической информации одинаков у всех, но различия в наших генах определяют уникальные черты — цвет глаз, форму тела и, наконец, возможность сбрасывать вес.

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Ученые обнаружили целый ряд генов, связанных с ожирением, метаболизмом и накоплением жира. Например, определенный вариант гена MC4R (этот ген влияет на регуляцию аппетита) на 8% повышает вероятность накопления избыточного веса, его носители на 12% чаще страдают от ожирения.

Грелин — гормон голода, который в норме сигнализирует о потребности в приеме пищи. При определенном варианте гена FTO у вас может быть более высокий уровень грелина, а также более высокий индекс массы тела.

В случае с этим геном и гормоном влиянию подвергаются ощущения голода и насыщения, которые связаны с размером вашей порции.

Так что вы можете с этим сделать?

· Увеличить потребление белка и богатых клетчаткой углеводов на завтрак, чтобы дольше чувствовать себя сытыми после.

· Есть больше продуктов, богатых полиненасыщенными жирами: красную рыбу (лосось, форель), грецкие орехи, тофу (для приверженцев вегетарианской диеты) и подсолнечное масло.

· Уменьшить количество красного мяса, выпечки и цельного молока в рационе.

Как генетика влияет на вес в целом

Ученые из Гарварда установили, что гены значительно влияют на регуляцию массы тела, но не во всех случаях.

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Когда генетика существенно влияет на вес

· У вас был избыточный вес большую часть жизни.

· Один или оба ваших родителя или несколько других близких родственников имеют значительный избыточный вес. Если у обоих ваших родителей ожирение, вероятность развития ожирения составляет 80%.

· Вы не можете похудеть, даже если увеличиваете физическую активность и придерживаетесь низкокалорийной диеты в течение многих месяцев.

Когда генетика слабо влияет на вес

· У вас умеренный избыточный вес, но вы можете похудеть, если будете придерживаться разумной диеты и выполнять физические упражнения.

· Вы снова набираете вес или во время отпуска, или после изменения пищевых привычек и уровня физической активности, или когда испытываете психологические или социальные проблемы.

Да, люди с умеренной генетической предрасположенностью к избыточному весу могут похудеть самостоятельно, съедая меньше калорий и чаще занимаясь спортом. Но лучшей тактикой для любого человека будет изменение веса под контролем специалиста с высшим медицинским образованием. Это поможет похудеть безопасно для здоровья и с высокой вероятностью сохранить достигнутый результат.

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