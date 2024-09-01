5 главных витаминов для женского здоровья

Далеко не все необходимые женскому организму элементы могут синтезироваться самостоятельно или поступать к нам вместе с едой, и даже если рацион сбалансирован, — некоторых полезных веществ все равно может не хватать. Именно поэтому возникает необходимость в дополнительном приеме витаминов и биологически активных добавок. Они поддерживают здоровье женщины, ее самочувствие, а также нормализуют гормональный фон, необходимый для повышения тонуса, укрепления иммунитета и поддержания работы всех органов. Врач-педиатр, нутрициолог и эксперт международной компании Coral Club Марина Мальцова рассказывает о самых главных витаминах, без которых невозможно здоровое функционирование женского организма.

Самые важные женские гормоны — это эстроген и прогестерон. Именно от них зависит обмен веществ, мышечный корсет, тип фигуры, состояние кожи, слизистых, прочность костей, общая красота, проявленность всех половых признаков, менструальный цикл, а также как пройдет беременность и климакс.

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При дефицитах и избытке гормонов возникают проблемы, связанные со всеми этапами жизни женщины, и развиваются болезни. Например, при недостатке эстрогенов случаются частые рецидивы инфекций мочевыводящих путей из-за истончения слизистой уретры, нерегулярные месячные или аменорея. При избытке же — склонность к отекам, образованию мастопатии.

Гормон пролактин необходим для периода кормления грудью новорожденного. Но он также важен для состояния кожи, — при его дисбалансе могут проявляться обезвоженность или высыпания, сухость слизистых, отеки и ухудшение психоэмоционального состояния женщины.

Для нормального функционирования гормонов наиболее важны витамины А, Е, B9, C, D, и вот почему.

Витамин А

Жирорастворимый витамин А играет важную роль в процессах роста и репродукции, поддержания иммунитета и зрения. Его дефицит может привести к явлениям «куриной слепоты», ороговению кожных покровов и снижению устойчивости к инфекциям. Помимо этого, он имеет непосредственное отношение к росту эндометрия, развитию и функционированию молочных желез, обновлению слизистых, поддержанию молодости и красоты кожи.

Витамин E (токоферол)

Витамин Е и продукты с его содержанием особенно важны во второй половине цикла. Так называемый токоферол улучшает репродуктивную функцию и обладает антиоксидантными свойствами. Он также стимулирует выработку эстрогена и прогестерона, налаживает менструальный цикл, смягчает неприятные симптомы менопаузы и, как и Витамин А, необходим для замедления появления признаков старости.

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Витамин B9 (фолиевая кислота)

Фолиевая кислота — это важный витамин для всех женщин и особенно для тех, кто планирует беременность ии вынашивание здорового ребенка. Употребление витамина B9 в необходимом количестве доказано снижает вероятность развития дефектов нервной трубки плода. Это значит, что развитие мозга новорожденного напрямую зависит от этого витамина. Он особенно необходим в первые три месяца беременности и за три месяца до ее возникновения, поэтому все витамины для беременных включают этот витамин и его дозировка выше, чем в другие периоды жизни женщины.

Витамин С (аскорбиновая кислота)

Витамин С связан больше с началом цикла из-за влияния на уровни эстрогена и прогестерона. Большие дозы этого витамина могут вызвать начало менструального цикла. Также этот компонент обладает мощными антиоксидантными свойствами, — для красоты и сияния кожи его часто добавляют в уходовую косметику. Аскорбиновая кислота обеспечивает нормальное функционирование соединительной и костной тканей, обладает сильнейшими антиоксидантными свойствами и играет важную роль в выработке коллагена. Прием такого витамина улучшает работу сердца и усваиваемость железа в тонком кишечнике, а также является мощной поддержкой иммунитета.

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Витамин D

Нормальный уровень витамина D — это условие качества яйцеклеток, крепкого иммунитета, профилактики бесплодия и ожирения, защита от остеопороза. У женщин с высоким уровнем этого витамина существенно ниже риск возникновения сердечных приступов, а также рассеянного склероза. Недостаточное же его количество значительно повышает риски развития злокачественных опухолей молочной железы и кишечника, аутоиммунных заболеваний, инсулинорезистентности и сахарного диабета. Дефицит может также привести к переломам при падении, гипертонии, инфарктам и развитию аутоиммунных заболеваний. Для женщин в климаксе он крайне необходим для усвоения кальция, ведь в это время из-за недостатка эстрогена кости становятся хрупкими.

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Также витамины B1, B2 и B6 тоже участвуют в обмене эстрогенов и простагландинов, а без таких элементов как Омега-3 и магний немыслим ни один, не только женский, здоровый организм.



Помимо регулярного приема правильных витаминов, во все периоды жизни женщины необходимо следить за качеством питания, особенно тщательно обогащая его нутрицевтиками в пубертатный период, при беременности, кормлении грудью и при климаксе.