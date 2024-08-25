Витаминные капельницы: действительно ли эффективен тренд

Витаминные капельницы — тренд, приобретший популярность в последние несколько лет. Придуманный на Западе метод укрепить иммунитет или улучшить состояние организма прижился и в России. Но так ли полезна инфузионная терапия? И чем опасны витаминные капельницы? Разбираемся вместе с врачом-токсикологом кандидатом медицинских наук Михаилом Кутушовым.

Ни в коем случае не назначайте себе витаминные капельницы самостоятельно. Только компетентный врач сможет выбрать способ лечения, который поможет именно вам.

Что такое витаминные капельницы и кто их придумал

Витаминные капельницы, или инфузионная терапия, — это внутривенное введение в организм водорастворимых витаминов и минералов. В отличие от перорального приема (когда препараты попадают в организм через рот), вещества, введенные внутривенно, не проходят через кишечник и не подвергаются перевариванию. Это позволяет доставить полезные элементы прямо в кровоток и обеспечивает более высокую биодоступность (в широком смысле — количество лекарственного вещества, доходящее до места его действия в организме человека. — Прим. ред.).

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Пионером в области применения витаминных капельниц принято считать американского биолога доктора медицинских наук Джона Майерса. В 1960-х он разработал витаминный коктейль, состоящий из витамина С, витаминов группы В, магния и кальция. Состав получил название по его фамилии и применяется до сих пор. Прокапать коктейль Майерса предлагают многие клиники по всему миру.

Этой витаминной капельнице приписывают разные эффекты: от укрепления иммунитета до помощи при мигрени и лечения синдрома хронической усталости. Однако исследования показывают, что пользы от нее не так уж и много.

Что входит в состав витаминных капельниц

Современные витаминные коктейли разнообразны. В зависимости от цели, ради которой проводится инфузионная терапия, капельницы могут содержать разные вещества. Чаще всего это привычные витамины, минералы и антиоксиданты. Но существуют и более экзотические составы.

Например, так называемая капельница Золушки с глутатионом. Это вещество — природный антиоксидант, который участвует в процессе обновления клеток. Организм человека самостоятельно вырабатывает глутатион, однако при некоторых патологиях и после определенного возраста его уровень может снижаться.

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Такую капельницу в основном рекомендуют для осветления кожи, борьбы с пигментными пятнами и постакне. Однако эффект глутатиона при применении для этих целей пока мало изучен. Несмотря на то что существуют исследования, подтверждающие его эффективность, ученые называют эти данные сомнительными. Применение глутатиона, конечно, может осветлить кожу, но насколько долговечным будет эффект — неизвестно. А популярность вещества в этой области исследователи связывают скорее с хорошо выстроенной маркетинговой кампанией.

Еще одно вещество, которое также активно рекламируют, — гептрал. Обычному человеку он может быть известен по одноименному препарату, который используется для лечения заболеваний печени. Гептрал имеет желчегонное, детоксицирующее, регенерирующее, антиоксидантное действие. Исследования показывают, что он может помочь при холестазе или хронических проблемах с печенью. Однако эффективность гептрала в омоложении, которую обещают клиники, ничем не доказана.

Чем опасен такой способ получения витаминов

Витаминные коктейли сейчас предлагают многие клиники и косметологические центры. Приобрести составы для инфузионной терапии можно также у блогеров или на маркетплейсах. Однако купленные в интернете коктейли чаще всего отпускаются без консультации врача, а иногда могут даже не иметь сертификатов соответствия.

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По словам Михаила Кутушова, применять витаминные капельницы без рекомендаций специалистов не стоит.

Кроме того, как отмечает врач, витаминные коктейли в некоторых случаях могут вызвать аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока. Также неправильно поставленная капельница может привести к флебиту — воспалению вен.

Когда и кому стоит делать инфузионную терапию

Применять витаминные капельницы стоит при очевидном дефиците полезных веществ и минералов в организме. На него могут указывать, например, постоянная усталость, быстрая утомляемость, ломкость волос и ногтей, проблемы с кожей и другие внешние признаки.

Фото istockphoto.com/Yaroslav Astakhov

Важно понимать, что иногда такие коктейли не нужны, а восполнить баланс витаминов в организме можно при их приеме в формате таблеток или капсул. Однако бывают и случаи, когда капельницы будут более эффективны, чем пероральный прием. Среди них, как отмечает специалист: