Вирус Коксаки: что это, симптомы, чем опасен и как защититься
В СМИ появляется все больше сообщений о том, что вирус Коксаки добрался российских городов. Жители Московской и Владимирской областей, а также Краснодарского края уже пожаловались на распространение инфекции в местных детских садах и школах. Родители заболевших детей уверены, что вирус Коксаки могли завести туристы из Турции, где была отмечена вспышка болезни.
Роспотребнадзор уже заявил, что организует в школах и детских садах проверки на наличие признаков болезни. Однако гражданам все равно следует быть осторожными. Вместе с кандидатом медицинских наук, врачом высшей категории Андреем Сахаровым рассказываем, что такое вирус Коксаки, как он распространяется, чем опасен и какие меры следует соблюдать, чтобы им не заразиться.
Что такое вирус Коксаки
Это представитель семейства энтеровирусов, который впервые был выделен в 1948 году. Его назвали в честь города Коксаки, расположенного в штате Нью-Йорк, где были обнаружены первые случаи заражения.
Передается вирус, как правило, фекально-оральным путем: то есть через воду, пищу, бытовые загрязнения. Источником инфекции могут стать зараженные люди или носители возбудителя. При этом высокая заразность может сохраняться в течение нескольких недель после заражения.
Чаще всего вспышки вируса происходят в летний и осенний периоды. В основном болеют и являются источниками распространения дети.
Симптомы вируса Коксаки
Симптоматика вируса Коксаки может быть различной и зависит от типа вируса, возраста пациента, его иммунного статуса и наличия сопутствующих заболеваний. Чаще всего инфекция поражает детей, особенно младенцев и малышей до пяти лет.
Среди симптомов вируса Коксаки:
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высокая температура, которая может достигать 39-40 градусов;
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боль в горле, часто с выраженной герпангиной (пузырьками на миндалинах);
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появление сыпи, которая может быть похожа на ветрянку или корь. Однако при вирусе Коксаки также появляется энтеровирусная пузырчатка. Возникают высыпания, которые локализуются на ладонях, подошве, слизистой рта.
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геморрагический конъюнктивит — возникает периорбитальный отек, слезотечение, нарушение остроты зрения, кровоизлияния;
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боль в животе и диарея;
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мышечные боли и недомогание;
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в редких случаях — воспаление миокарда (миокардит) или серозный менингит, энтеровирусный энцефалит, паралитические формы (полиомиелитоподобные).
В целом коксаки — вирусная инфекция, характеризуется жаром, сыпью и другими симптомами, которые напоминают другие вирусные заболевания.
Дети, чей иммунитет еще не полностью сформирован, более уязвимы. Однако это не значит, что взрослые не могут заразиться вирусом Коксаки. Те, кто работает с детьми, особенно подвержены риску.
Чем опасен вирус Коксаки
По словам Андрея Сахарова, вирус Коксаки может вызывать ряд потенциально опасных заболеваний, начиная от легких инфекций и заканчивая серьезными состояниями. К наиболее тяжелым последствиям заражения инфекцией врач отнес:
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энтеровирусный энцефалит (до 8 % случаев). На фоне повышенной температуры тела отмечаются нарушения сознания, судороги, неврологические проблемы;
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паралитические формы (полиомиелитоподобные). Вызывают любые энтеровирусы. Течение чаще нетяжелое, у детей возникают хромота, провисание колена, в течении 2-4 недель состояние самостоятельно проходит;
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тяжелые поражения нервной системы. Наблюдаются редко, в основном у детей до пяти лет. Начинаются с типичных высыпаний, далее на фоне продолжающейся лихорадки после 3-6 суток болезни развиваются серозный менингит, потеря мышечной силы и ромбэнцефалит — тяжелое поражение ствола головного мозга. Оно проявляется по нарастающей судорогами, нарушением движений глаз, глотания и дыхания, комой. Прогноз часто неблагоприятный;
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миокардит. Воспаление сердечной мышцы может проявляться в виде сердечной недостаточности, особенно у детей.
Хотя большинство случаев вируса Коксаки имеют легкое течение и проходят самостоятельно, некоторые инфекции могут иметь долгосрочные последствия.
При возникновении вышеперечисленных симптомов следует незамедлительно обращаться в больницу. Самолечение в этом случае просто недопустимо.
Как защититься от вируса Коксаки
Вакцины от вируса Коксаки нет. Поэтому необходимо соблюдать ряд привычных и простых профилактических мер:
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Гигиена. Регулярно мыть руки с мылом, особенно после посещения общественных мест и перед едой.
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Избегание контакта с больными людьми. Нужно стараться избегать близкого физического контакта с теми, у кого проявляются симптомы болезни. Не использовать чужую посуду для еды и питья.
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Пищевая безопасность. Правильное хранение и приготовление пищи также играют важную роль в профилактике вирусных заболеваний. Вода должна быть кипяченой.
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Безопасность в бассейнах. Следует стараться не глотать воду, так как в ней могут сохраняться вирусы.
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Отказ от посещения теплых мест. Воздерживаться от поездок в теплые страны и регионы при возникновении там вспышек энтеровирусной инфекции
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Соблюдение чистоты в помещениях. Регулярно проводить дезинфекцию помещения, игрушек и поверхностей, особенно в детских учреждениях. Это снизит риски распространения вируса.
Эффективная профилактика вируса Коксаки требует осознанного подхода и соблюдения элементарных норм гигиены. Постоянная внимательность и предосторожность помогут вам и вашим близким оставаться в безопасности.