Вирус Коксаки: что это, симптомы, чем опасен и как защититься

В СМИ появляется все больше сообщений о том, что вирус Коксаки добрался российских городов. Жители Московской и Владимирской областей, а также Краснодарского края уже пожаловались на распространение инфекции в местных детских садах и школах. Родители заболевших детей уверены, что вирус Коксаки могли завести туристы из Турции, где была отмечена вспышка болезни.

Роспотребнадзор уже заявил, что организует в школах и детских садах проверки на наличие признаков болезни. Однако гражданам все равно следует быть осторожными. Вместе с кандидатом медицинских наук, врачом высшей категории Андреем Сахаровым рассказываем, что такое вирус Коксаки, как он распространяется, чем опасен и какие меры следует соблюдать, чтобы им не заразиться.

Что такое вирус Коксаки

Это представитель семейства энтеровирусов, который впервые был выделен в 1948 году. Его назвали в честь города Коксаки, расположенного в штате Нью-Йорк, где были обнаружены первые случаи заражения.

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Передается вирус, как правило, фекально-оральным путем: то есть через воду, пищу, бытовые загрязнения. Источником инфекции могут стать зараженные люди или носители возбудителя. При этом высокая заразность может сохраняться в течение нескольких недель после заражения.

Симптомы вируса Коксаки

Симптоматика вируса Коксаки может быть различной и зависит от типа вируса, возраста пациента, его иммунного статуса и наличия сопутствующих заболеваний. Чаще всего инфекция поражает детей, особенно младенцев и малышей до пяти лет.

Среди симптомов вируса Коксаки:

высокая температура, которая может достигать 39-40 градусов;

боль в горле, часто с выраженной герпангиной (пузырьками на миндалинах);

появление сыпи, которая может быть похожа на ветрянку или корь. Однако при вирусе Коксаки также появляется энтеровирусная пузырчатка. Возникают высыпания, которые локализуются на ладонях, подошве, слизистой рта.

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геморрагический конъюнктивит — возникает периорбитальный отек, слезотечение, нарушение остроты зрения, кровоизлияния;

боль в животе и диарея;

мышечные боли и недомогание;

в редких случаях — воспаление миокарда (миокардит) или серозный менингит, энтеровирусный энцефалит, паралитические формы (полиомиелитоподобные).

Дети, чей иммунитет еще не полностью сформирован, более уязвимы. Однако это не значит, что взрослые не могут заразиться вирусом Коксаки. Те, кто работает с детьми, особенно подвержены риску.

Чем опасен вирус Коксаки

По словам Андрея Сахарова, вирус Коксаки может вызывать ряд потенциально опасных заболеваний, начиная от легких инфекций и заканчивая серьезными состояниями. К наиболее тяжелым последствиям заражения инфекцией врач отнес:

энтеровирусный энцефалит (до 8 % случаев). На фоне повышенной температуры тела отмечаются нарушения сознания, судороги, неврологические проблемы;

паралитические формы (полиомиелитоподобные). Вызывают любые энтеровирусы. Течение чаще нетяжелое, у детей возникают хромота, провисание колена, в течении 2-4 недель состояние самостоятельно проходит;

тяжелые поражения нервной системы. Наблюдаются редко, в основном у детей до пяти лет. Начинаются с типичных высыпаний, далее на фоне продолжающейся лихорадки после 3-6 суток болезни развиваются серозный менингит, потеря мышечной силы и ромбэнцефалит — тяжелое поражение ствола головного мозга. Оно проявляется по нарастающей судорогами, нарушением движений глаз, глотания и дыхания, комой. Прогноз часто неблагоприятный;

миокардит. Воспаление сердечной мышцы может проявляться в виде сердечной недостаточности, особенно у детей.

Хотя большинство случаев вируса Коксаки имеют легкое течение и проходят самостоятельно, некоторые инфекции могут иметь долгосрочные последствия.

Как защититься от вируса Коксаки

Вакцины от вируса Коксаки нет. Поэтому необходимо соблюдать ряд привычных и простых профилактических мер:

Гигиена. Регулярно мыть руки с мылом, особенно после посещения общественных мест и перед едой.

Избегание контакта с больными людьми. Нужно стараться избегать близкого физического контакта с теми, у кого проявляются симптомы болезни. Не использовать чужую посуду для еды и питья.

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