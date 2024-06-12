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Виниры: что это и зачем нужны, кому подходят — как сделать и сколько стоят
Здоровье

Сегодня, 06:00

5 мин.

Что такое виниры и сколько они стоят: рассказывает стоматолог

Мария Сальникова
Эмин Мамедов
Врач-стоматолог
Виниры
Фото istockphoto.com/ArtistGNDphotography
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Мода на ослепительно белые зубы не проходит уже несколько десятков лет. Для тех, кто не хочет систематически ходить на процедуру отбеливания, есть долговременный и радикальный способ: установка виниров.

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Стоматолог Эмин Мамедов рассказал об особенностях установки такой конструкции и ответил на самые популярные вопросы.

Что такое виниры и зачем они нужны

Виниры — тонкие пластинки из специального материала. Они приклеиваются к передней поверхности зубов. Чтобы обеспечить идеальное прилегание накладки, каждый зуб предварительно обтачивается. С помощью виниров можно добиться внешне идеальной улыбки, так как есть возможность изменить не только цвет зубов, но и их форму и размер.

Виниры позволяют скрыть многие дефекты зубов: трещины, пятна, неровности или зазоры. Это неплохое решение для тех, кто хочет иметь безупречную улыбку.
Эмин Мамедов
Врач-стоматолог

Противопоказания для установки виниров

Носить виниры можно не всем. Их не будут устанавливать при:

  • пародонтите;

  • значительном разрушении зубов;

  • кариесе.

Такие проблемы нужно сначала устранить, а уже после думать об эстетической составляющей.

Также перед установкой убедитесь, что у вас нет привычки слишком сильно сжимать зубы и скрежетать ими во сне. Такие проблемы могут привести к быстрому износу виниров.
Эмин Мамедов
Врач-стоматолог

Кроме лечения зубов могут понадобиться профессиональная чистка или отбеливание, а также исправление прикуса.

Так называемая алмазная ортодонтия позволяет сделать протезирование без исправления прикуса. Это дает быстрый результат здесь и сейчас, но в динамике приводит к негативным последствиям.
Эмин Мамедов
Врач-стоматолог
Женщина у стоматолога
Фото istockphoto.com/Natalia Kuzina

Виды виниров и их стоимость

Наиболее популярные варианты: керамические и композитные виниры.

Керамические виниры стоят дороже, но при этом считаются более долговечными и эстетичными. Они выглядят более естественно и не меняют цвет со временем. Кстати, слишком белые зубы уже утратили популярность. Теперь в моде натуральные оттенки.

Невозможность отличить винир от зуба — показатель высокой квалификации врача. Служить керамические накладки могут десять лет или даже больше.
Эмин Мамедов
Врач-стоматолог

Композитные виниры относительно недорогие, но служат меньше: менять их нужно каждые три-пять лет. На них накапливается налет, а сам материал постепенно меняет цвет. Кроме того, такие виниры изначально могут смотреться ненатурально: например, быть белыми с голубым оттенком.

Мое мнение: композитные виниры могут быть лишь временным этапом. Их постоянное ношение может ухудшить состояние десен и привести к разрушению собственных зубов из-за негерметичного прилегания.
Эмин Мамедов
Врач-стоматолог

Стоимость виниров зависит от сложности процедуры, квалификации врача и зуботехнической лаборатории, выбранного материала. В среднем композитный винир обойдется в 3 00015 000 рублей за один зуб, а керамический — в 65 000120 000 рублей за зуб.

Как устанавливают виниры

Процедура установки виниров обычно требует нескольких посещений стоматолога. На предварительном этапе проводится диагностика и согласование цвета и формы будущих накладок. Далее выполняется снятие оттисков либо сканирование 3D-сканером и наконец установка виниров на предварительно обточенные зубы.

Процедура выполняется под местной анестезией, поэтому малоболезненна или вовсе безболезненна.
Эмин Мамедов
Врач-стоматолог
Варианты виниров
Фото istockphoto.com/Asia-Pacific Images Studio
Популярные вопросы
Что нельзя будет делать после установки виниров?
После установки керамических виниров придется избегать очень твердой пищи, которая может повредить пластинки. То есть отказаться, например, от грильяжа, сухарей, сушек, сырой моркови. Еще нужно будет с большой осторожностью есть волокнистую пищу, в частности, мясо: застрявшие остатки удалить будет непросто.
Кроме того, нужно будет тщательно следить за гигиеной рта, чтобы предотвратить развитие кариеса под винирами.
С композитными пластинами ограничений еще больше. Нужно будет избегать красящих продуктов (свекла, черешня, вино, кофе и так далее) и не есть слишком горячую или холодную пищу.
Какие могут быть осложнения после установки?
Может возникнуть повышенная чувствительность зубов. Если не соблюдать рекомендации (и, например, грызть орехи), могут появиться сколы или трещины. Кроме того, виниры иногда натирают десны. Часто это происходит, если установленная пластинка слишком толстая или слишком большая.
Можно ли снять виниры?
Виниры невозможно просто снять, обязательно проводится замена на новые. Это связано с тем, что при установке пластин натуральные зубы обтачивают.
Можно ли изменить цвет виниров в процессе носки?
Керамические виниры не поддаются окрашиванию после установки. Поэтому выбор цвета должен быть тщательно продуман заранее.
Цвет композитных виниров по желанию изменить нельзя, но в процессе носки они сами меняют оттенок. Правда, не на тот, который хотелось бы.
Какие есть альтернативы у виниров?
Если не хочется обтачивать зубы, можно поставить люминиры — более тонкие и менее инвазивные пластинки. Ограничения у них те же, что у композитных виниров.
Также есть одноразовые наклейки на зубы. Это доступный по цене вариант, но он подойдет только обладателям идеально ровных зубов.
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