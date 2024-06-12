Что такое виниры и сколько они стоят: рассказывает стоматолог

Мода на ослепительно белые зубы не проходит уже несколько десятков лет. Для тех, кто не хочет систематически ходить на процедуру отбеливания, есть долговременный и радикальный способ: установка виниров.

Стоматолог Эмин Мамедов рассказал об особенностях установки такой конструкции и ответил на самые популярные вопросы.

Что такое виниры и зачем они нужны

Виниры — тонкие пластинки из специального материала. Они приклеиваются к передней поверхности зубов. Чтобы обеспечить идеальное прилегание накладки, каждый зуб предварительно обтачивается. С помощью виниров можно добиться внешне идеальной улыбки, так как есть возможность изменить не только цвет зубов, но и их форму и размер.

Противопоказания для установки виниров

Носить виниры можно не всем. Их не будут устанавливать при:

пародонтите;

значительном разрушении зубов;

кариесе.

Такие проблемы нужно сначала устранить, а уже после думать об эстетической составляющей.

Кроме лечения зубов могут понадобиться профессиональная чистка или отбеливание, а также исправление прикуса.

Фото istockphoto.com/Natalia Kuzina

Виды виниров и их стоимость

Наиболее популярные варианты: керамические и композитные виниры.

Керамические виниры стоят дороже, но при этом считаются более долговечными и эстетичными. Они выглядят более естественно и не меняют цвет со временем. Кстати, слишком белые зубы уже утратили популярность. Теперь в моде натуральные оттенки.

Композитные виниры относительно недорогие, но служат меньше: менять их нужно каждые три-пять лет. На них накапливается налет, а сам материал постепенно меняет цвет. Кроме того, такие виниры изначально могут смотреться ненатурально: например, быть белыми с голубым оттенком.

Стоимость виниров зависит от сложности процедуры, квалификации врача и зуботехнической лаборатории, выбранного материала. В среднем композитный винир обойдется в 3 000—15 000 рублей за один зуб, а керамический — в 65 000—120 000 рублей за зуб.

Как устанавливают виниры

Процедура установки виниров обычно требует нескольких посещений стоматолога. На предварительном этапе проводится диагностика и согласование цвета и формы будущих накладок. Далее выполняется снятие оттисков либо сканирование 3D-сканером и наконец установка виниров на предварительно обточенные зубы.

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