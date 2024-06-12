Что такое виниры и сколько они стоят: рассказывает стоматолог
Мода на ослепительно белые зубы не проходит уже несколько десятков лет. Для тех, кто не хочет систематически ходить на процедуру отбеливания, есть долговременный и радикальный способ: установка виниров.
Стоматолог Эмин Мамедов рассказал об особенностях установки такой конструкции и ответил на самые популярные вопросы.
Что такое виниры и зачем они нужны
Виниры — тонкие пластинки из специального материала. Они приклеиваются к передней поверхности зубов. Чтобы обеспечить идеальное прилегание накладки, каждый зуб предварительно обтачивается. С помощью виниров можно добиться внешне идеальной улыбки, так как есть возможность изменить не только цвет зубов, но и их форму и размер.
Виниры позволяют скрыть многие дефекты зубов: трещины, пятна, неровности или зазоры. Это неплохое решение для тех, кто хочет иметь безупречную улыбку.
Противопоказания для установки виниров
Носить виниры можно не всем. Их не будут устанавливать при:
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пародонтите;
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значительном разрушении зубов;
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кариесе.
Такие проблемы нужно сначала устранить, а уже после думать об эстетической составляющей.
Также перед установкой убедитесь, что у вас нет привычки слишком сильно сжимать зубы и скрежетать ими во сне. Такие проблемы могут привести к быстрому износу виниров.
Кроме лечения зубов могут понадобиться профессиональная чистка или отбеливание, а также исправление прикуса.
Так называемая алмазная ортодонтия позволяет сделать протезирование без исправления прикуса. Это дает быстрый результат здесь и сейчас, но в динамике приводит к негативным последствиям.
Виды виниров и их стоимость
Наиболее популярные варианты: керамические и композитные виниры.
Керамические виниры стоят дороже, но при этом считаются более долговечными и эстетичными. Они выглядят более естественно и не меняют цвет со временем. Кстати, слишком белые зубы уже утратили популярность. Теперь в моде натуральные оттенки.
Невозможность отличить винир от зуба — показатель высокой квалификации врача. Служить керамические накладки могут десять лет или даже больше.
Композитные виниры относительно недорогие, но служат меньше: менять их нужно каждые три-пять лет. На них накапливается налет, а сам материал постепенно меняет цвет. Кроме того, такие виниры изначально могут смотреться ненатурально: например, быть белыми с голубым оттенком.
Мое мнение: композитные виниры могут быть лишь временным этапом. Их постоянное ношение может ухудшить состояние десен и привести к разрушению собственных зубов из-за негерметичного прилегания.
Стоимость виниров зависит от сложности процедуры, квалификации врача и зуботехнической лаборатории, выбранного материала. В среднем композитный винир обойдется в 3 000—15 000 рублей за один зуб, а керамический — в 65 000—120 000 рублей за зуб.
Как устанавливают виниры
Процедура установки виниров обычно требует нескольких посещений стоматолога. На предварительном этапе проводится диагностика и согласование цвета и формы будущих накладок. Далее выполняется снятие оттисков либо сканирование 3D-сканером и наконец установка виниров на предварительно обточенные зубы.
Процедура выполняется под местной анестезией, поэтому малоболезненна или вовсе безболезненна.
Кроме того, нужно будет тщательно следить за гигиеной рта, чтобы предотвратить развитие кариеса под винирами.
С композитными пластинами ограничений еще больше. Нужно будет избегать красящих продуктов (свекла, черешня, вино, кофе и так далее) и не есть слишком горячую или холодную пищу.
Цвет композитных виниров по желанию изменить нельзя, но в процессе носки они сами меняют оттенок. Правда, не на тот, который хотелось бы.
Также есть одноразовые наклейки на зубы. Это доступный по цене вариант, но он подойдет только обладателям идеально ровных зубов.