Тающие патчи для лица — волшебное средство или маркетинговый ход? Разбираемся вместе с дерматологом

Корейцы вбросили на косметический рынок очередную бьюти-бомбу — тающие патчи для лица. Блогеры пробуют новинку на себе, наперебой записывая эффектные видео и делясь отзывами. Но так ли хорошо они работают на самом деле?

Вместе с врачом-дерматологом, косметологом Еленой Васильевой разбираемся, какие патчи эффективнее и почему.

От чего зависит проницаемость кожи для косметических средств

Механизм проникновения косметических средств в кожу — сложный и многообразный, что связано с непростым морфологическим строением самого большого органа в теле человека.

Действие любого косметического средства зависит от его способности проникать в кожу, а «пропускная способность» кожи зависит от:

ее исходного состояния (наличия воспалений, ран и тому подобного);

возраста человека, использующего средство (чем моложе, тем выше проницаемость).

А вот способность средства проникать в кожу во многом зависит от формы, в которой оно выпускается. Именно поэтому такой большой популярностью пользуются маски для лица на тканевой основе и патчи.

Как работают обычные патчи

Классические тканевые патчи имеют плотную структуру и действуют по принципу медицинских окклюзионных повязок: за счет повышения температуры кожи под ними вызывают набухание самого верхнего слоя эпидермиса — рогового, и тем самым способствуют открытию его структур для усиленного проникновения активных веществ. То есть, создают эффект бани.

Фото istockphoto.com/Mykola Sosiukin

Вещества под такой «повязкой» становятся более растворимыми.

Как работают гидрогелевые патчи

Гидрогелевые патчи обладают тем же эффектом повязки, но к нему добавляется также гидратация — увеличение содержания воды, которое еще сильнее увеличивает способность активных веществ к проникновению и вызывает еще более сильное набухание рогового слоя кожи.

Фото istockphoto.com/Prostock-Studio

Как работают тающие патчи

По сравнению с остальными видами патчей, тающие, как правило, имеют самую высокую концентрацию активных веществ, но для ее достижения состав таких патчей бывает дегидратирован (лишен жидкости, высушен).

Однако, производитель, чьи тающие патчи сегодня наиболее популярны на российском рынке, добавляет в комплект к ним тканевую накладку для усиления эффекта.

Какие патчи лучше выбирать

Итак, по эффективности проникновения состава в кожу формы выпуска патчей можно расположить так:

1 место — гидрогелевые патчи;

2 место — обычные тканевые патчи;

3 место — тающие патчи.

Фото istockphoto.com/undrey

При этом, тающие патчи со вспомогательной тканевой накладкой скорее разделяют «серебро» с классическими патчами. А тающие патчи без ткани по эффекту ближе к крем-маске, чем к патчам как таковым.

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