Помогает ли чеснок при лечении акне? Отвечает дерматолог

В зарубежном сегменте соцсетей появился новый тренд по уходу за кожей — блогеры и обычные пользователи пробуют есть сырой чеснок, чтобы справиться с акне. Ролики набирают миллионные просмотры, а зрители в комментариях отмечают, что и правда видят улучшения. Но так ли это на самом деле? Разбираемся вместе со специалистами.

Полезные свойства чеснока

Чеснок — это многолетнее растение из семейства амариллисовых. Человеку он известен уже много веков. Причем не только как специя разных кухонь мира, но и как растение с профилактическими свойствами. Богатый витаминами и микроэлементами, чеснок используется в медицинских целях: на его основе делают БАДы и косметические средства.

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Своей пользой чеснок обязан в основном аллицину — органическому соединению, которое образуется при разрушении клеток растения. Именно это вещество придает чесноку не только характерный вкус и запах, но и антибактериальные и противогрибковые свойства.

Употребление чеснока, как известно, может сократить частоту простуды, снизить риск развития некоторых видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме этого, косметические средства с чесночным маслом или экстрактом чеснока, как показывают исследования, могут быть полезны при лечении некоторых кожных заболеваний, например псориаза, гнездной алопеции или келоидных рубцов.

Помогает ли чеснок при акне

Что же касается акне, то, как отмечает врач-дерматолог Екатерина Константиновская, содержащийся в чесноке аллицин может помочь в борьбе с бактериями и уменьшить воспаление на коже. Однако на другие звенья патогенеза акне чеснок не имеет воздействия, поэтому ждать выраженного эффекта от такого способа лечения не стоит.

По словам дерматолога, улучшения, которые замечают люди, пробующие такой вариант борьбы с акне, скорее всего, связаны с общими антибактериальными и противовоспалительными свойствами растения.

При этом эффект от такого лечения часто бывает очень кратковременным, так как повлиять на основную причину возникновения акне — избыток кожного сала или себума — чеснок не может. Кроме этого улучшения могут быть связаны с эффектом плацебо: люди верят, что чеснок помогает, и это оказывает позитивное влияние на их восприятие состояния кожи.

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Стоит ли пробовать такой способ лечения

На данный момент не существует ни одного исследования, которое бы доказывало эффективность чеснока в борьбе с акне. Все теории о пользе растения строятся исключительно на видео в интернете.

В этих роликах люди пробуют ежедневно съедать по одному среднему зубчику чеснока в сыром виде. Именно в таком состоянии в растении содержится больше всего аллицина, который отвечает за антибактериальные свойства.

В адекватных количествах, по словам нутрициологов и диетологов, есть чеснок можно каждый день. Поэтому если у вас нет индивидуальной непереносимости или заболеваний желудочно-кишечного тракта, попробовать такой способ борьбы с акне можно.

При этом полагаться на чеснок как на основное средство в лечении акне не стоит. Дерматолог также не рекомендует прибегать и к другим народным методам, которые часто советуют использовать для улучшения состоянии кожи.