Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 19:00

Как ухаживать за зубами зимой: 5 важных советов от стоматолога

Виктория Шатаева
Главврач стоматологической клиники
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Девушка широко улыбается зимой.
Фото istockphoto.com

Зима — время года, которое приносит не только радость от предвкушения новогодних праздников, но и дополнительные заботы о здоровье. В этот период организм подвергается воздействию различных негативных факторов: холодного воздуха или недостатка витаминов. Все это может сказаться на состоянии зубов и десен. Главный врач стоматологической клиники Виктория Шатаева рассказала, как ухаживать за зубами в зимнее время, а также дала пять важных профессиональных рекомендаций.

Что происходит с зубами зимой

В первую очередь важно понимать: если в холодное время года зубы начинают реагировать на холод, то это важный сигнал, на который стоит обратить внимание и в срочном порядке обратиться к стоматологу.

Причинами болезненной реакции на внешние раздражители могут быть различные факторы. Один из них — это кариес или открытая полость в зубной единице (в простонародье — дырка), в которую попадает холодный воздух. Также дискомфортные ощущения могут быть связаны с повреждением нерва зуба (пульпитом) или заболеванием десен (пародонтитом, при котором происходит оголение шеек зубов).

Девушка чистит зубы. Стоматолог объяснил, почему возникает чувствительность зубов

Реакция на холод может быть и следствием нарушения прикуса, при котором нагрузка на зубы распределяется неравномерно, а стираемость зубной эмали усиливается. Это приводит к образованию клиновидных дефектов — некариозных поражений в области шеек зубов. Патология выражается в виде треугольных выемок с острым углом, которые направлены внутрь зуба. Сначала клиновидные дефекты выглядят как маленькие полоски на зубах, которые пациенты ошибочно называют щербинками. Стоит отметить, что болезненная реакция на холодное и горячее может возникать уже на начальной стадии заболевания.

Фото www.istockphoto.com

Кроме того, гиперчувствительность может стать результатом некачественно проведенного стоматологического лечения — например, если пломба установлена неправильно. Чтобы определить точную причину возникновения болезненных ощущений и дискомфорта, необходимо проведение тщательной диагностики специалистом.

Единственный вариант, когда появление чувствительности зубов не должно вызывать беспокойства, — это период после проведения профессиональной гигиены полости рта и отбеливания зубной эмали. После этих стоматологических процедур может наблюдаться временное повышение чувствительности зубов. В таких случаях пациентам рекомендуется использовать специальные реминерализующие зубные пасты или подождать несколько дней, пока гиперчувствительность не снизится самостоятельно.

Как ухаживать за зубами зимой

Чтобы сохранить здоровье и красоту улыбки на долгие годы, важно придерживаться пяти простых, но эффективных правил:

1. Качественно чистить зубы два раза в день утром и вечером после еды при помощи зубной щетки и пасты — движения должны быть аккуратными и выметающими, направленными от десны к режущему краю зуба.

Фото www.istockphoto.com

2. Обеспечивать гигиену полости рта в течение всего дня — для этого межзубные промежутки рекомендуется прочищать флоссом (зубной нитью) или дентальными ершиками.

3. Очищать поверхность языка от бактериального налета — для этих целей оптимально использовать специальный скребок, выполненный из пластика или хирургической стали.

4. Использовать ирригатор минимум два раза в неделю — устройство подает под большим напором струю воды, которая бережно очищает самые труднодоступные участки между зубами, а также оказывает легкий массажный эффект.

Как выбрать ирригатор. Как выбрать ирригатор

5. Правильно питаться — постарайтесь отказаться от «простых» углеводов в виде фастфуда, сладостей и газированных напитков в пользу натуральных продуктов. Включите в ежедневный рацион яблоки, морковь и капусту, свежие овощи и «сложные» углеводы — каши и бобовые, семена и орехи. Отдавайте предпочтение отварному мясу, зелени и другой жесткой пище, которая требует тщательного пережевывания — это станет отличной профилактической мерой для укрепления зубочелюстного аппарата.

Уход за зубами зимой не имеет существенных отличий от ухода в любое другое время года, но подходить к нему нужно чуть ответственнее. Надеемся, что эти рекомендации помогут вам сохранить здоровье и красоту улыбки. Не забывайте своевременно посещать стоматолога — это необходимо делать каждые шесть месяцев, и помните, ваше здоровье — в ваших руках!

Советы и рекомендации
1
Читайте также
Медведев опубликовал анекдот о российском танке в Финляндии
Первая группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание
Юрист назвал основания для отказа в выдаче денег со вкладов
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли похищенную гумпомощь
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 7
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 6
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 5
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 3
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
«Ак Барс» потерпел пять поражений в последних шести матчах
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Возмущение Никитина после матча «Локо» — СКА
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
«Нефтехимик» обменял бывшего вратаря СКА в «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пластика для мужчин: топ-5 операций, которые пользуются популярностью
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости