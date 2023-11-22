Как ухаживать за зубами зимой: 5 важных советов от стоматолога

Зима — время года, которое приносит не только радость от предвкушения новогодних праздников, но и дополнительные заботы о здоровье. В этот период организм подвергается воздействию различных негативных факторов: холодного воздуха или недостатка витаминов. Все это может сказаться на состоянии зубов и десен. Главный врач стоматологической клиники Виктория Шатаева рассказала, как ухаживать за зубами в зимнее время, а также дала пять важных профессиональных рекомендаций.

Что происходит с зубами зимой

В первую очередь важно понимать: если в холодное время года зубы начинают реагировать на холод, то это важный сигнал, на который стоит обратить внимание и в срочном порядке обратиться к стоматологу.

Причинами болезненной реакции на внешние раздражители могут быть различные факторы. Один из них — это кариес или открытая полость в зубной единице (в простонародье — дырка), в которую попадает холодный воздух. Также дискомфортные ощущения могут быть связаны с повреждением нерва зуба (пульпитом) или заболеванием десен (пародонтитом, при котором происходит оголение шеек зубов).

Реакция на холод может быть и следствием нарушения прикуса, при котором нагрузка на зубы распределяется неравномерно, а стираемость зубной эмали усиливается. Это приводит к образованию клиновидных дефектов — некариозных поражений в области шеек зубов. Патология выражается в виде треугольных выемок с острым углом, которые направлены внутрь зуба. Сначала клиновидные дефекты выглядят как маленькие полоски на зубах, которые пациенты ошибочно называют щербинками. Стоит отметить, что болезненная реакция на холодное и горячее может возникать уже на начальной стадии заболевания.

Фото www.istockphoto.com

Кроме того, гиперчувствительность может стать результатом некачественно проведенного стоматологического лечения — например, если пломба установлена неправильно. Чтобы определить точную причину возникновения болезненных ощущений и дискомфорта, необходимо проведение тщательной диагностики специалистом.

Единственный вариант, когда появление чувствительности зубов не должно вызывать беспокойства, — это период после проведения профессиональной гигиены полости рта и отбеливания зубной эмали. После этих стоматологических процедур может наблюдаться временное повышение чувствительности зубов. В таких случаях пациентам рекомендуется использовать специальные реминерализующие зубные пасты или подождать несколько дней, пока гиперчувствительность не снизится самостоятельно.

Как ухаживать за зубами зимой

Чтобы сохранить здоровье и красоту улыбки на долгие годы, важно придерживаться пяти простых, но эффективных правил:

1. Качественно чистить зубы два раза в день утром и вечером после еды при помощи зубной щетки и пасты — движения должны быть аккуратными и выметающими, направленными от десны к режущему краю зуба.

Фото www.istockphoto.com

2. Обеспечивать гигиену полости рта в течение всего дня — для этого межзубные промежутки рекомендуется прочищать флоссом (зубной нитью) или дентальными ершиками.

3. Очищать поверхность языка от бактериального налета — для этих целей оптимально использовать специальный скребок, выполненный из пластика или хирургической стали.

4. Использовать ирригатор минимум два раза в неделю — устройство подает под большим напором струю воды, которая бережно очищает самые труднодоступные участки между зубами, а также оказывает легкий массажный эффект.

5. Правильно питаться — постарайтесь отказаться от «простых» углеводов в виде фастфуда, сладостей и газированных напитков в пользу натуральных продуктов. Включите в ежедневный рацион яблоки, морковь и капусту, свежие овощи и «сложные» углеводы — каши и бобовые, семена и орехи. Отдавайте предпочтение отварному мясу, зелени и другой жесткой пище, которая требует тщательного пережевывания — это станет отличной профилактической мерой для укрепления зубочелюстного аппарата.

Уход за зубами зимой не имеет существенных отличий от ухода в любое другое время года, но подходить к нему нужно чуть ответственнее. Надеемся, что эти рекомендации помогут вам сохранить здоровье и красоту улыбки. Не забывайте своевременно посещать стоматолога — это необходимо делать каждые шесть месяцев, и помните, ваше здоровье — в ваших руках!