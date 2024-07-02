7 интересных фактов о SPF-кремах: рассказывают косметологи

Летом кожа особенно страдает из-за ультрафиолетового излучения. С помощью SPF-кремов можно продлить молодость лица, снизить риск появления морщин, веснушек и пигментных пятен. Вместе с косметологами рассказали интересные факты о солнцезащитных кремах и заодно развеяли некоторые популярные мифы об этом средстве.

SPF надо наносить даже в помещении

Многие считают, что если не выходить из дома, то наносить SPF-средства не нужно. Но такая позиция в корне неверна.

Правило «двух пальцев»

Чтобы действительно защитить кожу от воздействия солнца, нужно использовать достаточное количество солнцезащитного средства. Маленькая капля крема с этой задачей не справится. Помните о правиле «двух пальцев». Нанесите средство на указательный и средний пальцы. Это и есть то количество, которое требуется для вашего лица, шеи и ушей.

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На веки и губы тоже надо наносить SPF- средства

Кожа век и губ очень тонкая, соответственно, и защищать ее нужно особо тщательно. Поэтому стоит задуматься над покупкой отдельных средств. Есть специальные кремы для век с легкой текстурой и высокой степенью защиты. Санскрины для губ представлены в виде бальзамов — прозрачных или с оттенком.

Лучше всего присмотреться к аптечным брендам. Средства для защиты глаз и губ стоит подбирать без отдушек и красителей. Помимо SPF, в состав должны входить увлажняющие и заживляющие компоненты: растительные масла (кокосовое, макадамия, ши, оливковое), натуральные воски, витамин Е, гиалуроновая кислота, пантенол.

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Солнцезащитный крем — это не панацея

SPF-крем задержит максимум 98% ультрафиолетовых лучей. Оставшиеся 2% при активном солнце способны вызвать ожоги, фотостарение, пигментацию и даже рак кожи. Даже если вы нанесли SPF, не стоит проводить весь день под палящими лучами. Уходите в тень в пик активности солнца: примерно с 11 утра до 16-17 часов вечера. Если это невозможно, то не ограничивайтесь только нанесением SPF-крема, помните о головном уборе и солнцезащитных очках.

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SPF-крем не мешает получать витамин D

Многие верят, что солнцезащитный крем мешает организму получать достаточно витамина D. Но как на самом деле обстоит дело? SPF-кремы защищают вашу кожу от опасных ультрафиолетовых лучей, но не мешают естественному синтезу витамина D.

Тем не менее из-за недостатка солнца в России у многих дефицит витамина D. Поэтому лучше регулярно сдавать анализы, чтобы контролировать свое состояние. В некоторых случаях врач может прописать витаминные добавки.

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Важен не только показатель SPF

Есть два типа ультрафиолетовых лучей: ультрафиолет типа A и ультрафиолет типа B. Первые способствуют появлению морщин и пигментации, а вторые связаны с появлением загара и ожогов.

Обычно при выборе солнцезащитного крема смотрят только на значение SPF, которое спасает от лучей типа B — UVB. Но важно помнить и о лучах типа А — UVA, ведь как раз они ухудшают качество кожи. Важно найти крем, который защитит от обеих угроз — и от ожогов, и от фотостарения. Обычно это указано на упаковке.

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Необязательно покупать средства с разным уровнем SPF

На прилавках сейчас есть огромное количество кремов с разным уровнем защиты, начиная от SPF 15 и заканчивая SPF 100. На самом деле все средства с маркировкой выше 50 — маркетинговый ход. Разница в защите между SPF 50 и более высокими показателями практически незаметна. Так что не стоит переплачивать.

Кроме того, нет необходимости покупать отдельный тюбик на каждое время года — SPF 50 подойдет для любого сезона. Осенью, зимой и весной требуется небольшое количество средства, а летом не забывайте про «правило двух пальцев», особенно во время отдыха на пляже.