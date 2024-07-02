7 интересных фактов о SPF-кремах: рассказывают косметологи
Летом кожа особенно страдает из-за ультрафиолетового излучения. С помощью SPF-кремов можно продлить молодость лица, снизить риск появления морщин, веснушек и пигментных пятен. Вместе с косметологами рассказали интересные факты о солнцезащитных кремах и заодно развеяли некоторые популярные мифы об этом средстве.
SPF надо наносить даже в помещении
Многие считают, что если не выходить из дома, то наносить SPF-средства не нужно. Но такая позиция в корне неверна.
Солнечные лучи, провоцирующие фотостарение, активны круглый год и проникают сквозь оконные стекла. Именно по этой причине так важна постоянная защита от солнечных лучей. Рекомендую пользоваться санскрином даже дома.
Правило «двух пальцев»
Чтобы действительно защитить кожу от воздействия солнца, нужно использовать достаточное количество солнцезащитного средства. Маленькая капля крема с этой задачей не справится. Помните о правиле «двух пальцев». Нанесите средство на указательный и средний пальцы. Это и есть то количество, которое требуется для вашего лица, шеи и ушей.
Помните, что воспользоваться солнцезащитным кремом один раз за сутки недостаточно. Средство будет смываться в течение дня из-за выделения пота или во время плавания. Обновляйте крем каждые два часа.
На веки и губы тоже надо наносить SPF-средства
Кожа век и губ очень тонкая, соответственно, и защищать ее нужно особо тщательно. Поэтому стоит задуматься над покупкой отдельных средств. Есть специальные кремы для век с легкой текстурой и высокой степенью защиты. Санскрины для губ представлены в виде бальзамов — прозрачных или с оттенком.
Лучше всего присмотреться к аптечным брендам. Средства для защиты глаз и губ стоит подбирать без отдушек и красителей. Помимо SPF, в состав должны входить увлажняющие и заживляющие компоненты: растительные масла (кокосовое, макадамия, ши, оливковое), натуральные воски, витамин Е, гиалуроновая кислота, пантенол.
Солнцезащитный крем — это не панацея
SPF-крем задержит максимум 98% ультрафиолетовых лучей. Оставшиеся 2% при активном солнце способны вызвать ожоги, фотостарение, пигментацию и даже рак кожи. Даже если вы нанесли SPF, не стоит проводить весь день под палящими лучами. Уходите в тень в пик активности солнца: примерно с 11 утра до 16-17 часов вечера. Если это невозможно, то не ограничивайтесь только нанесением SPF-крема, помните о головном уборе и солнцезащитных очках.
Некоторые пользуются кокосовым маслом и думают, что оно спасает от солнца. Оно обладает естественным SPF, но этого недостаточно для полноценной защиты от ультрафиолетовых лучей. Особенно если у вас светлая кожа.
SPF-крем не мешает получать витамин D
Многие верят, что солнцезащитный крем мешает организму получать достаточно витамина D. Но как на самом деле обстоит дело? SPF-кремы защищают вашу кожу от опасных ультрафиолетовых лучей, но не мешают естественному синтезу витамина D.
Тем не менее из-за недостатка солнца в России у многих дефицит витамина D. Поэтому лучше регулярно сдавать анализы, чтобы контролировать свое состояние. В некоторых случаях врач может прописать витаминные добавки.
Важен не только показатель SPF
Есть два типа ультрафиолетовых лучей: ультрафиолет типа A и ультрафиолет типа B. Первые способствуют появлению морщин и пигментации, а вторые связаны с появлением загара и ожогов.
Обычно при выборе солнцезащитного крема смотрят только на значение SPF, которое спасает от лучей типа B — UVB. Но важно помнить и о лучах типа А — UVA, ведь как раз они ухудшают качество кожи. Важно найти крем, который защитит от обеих угроз — и от ожогов, и от фотостарения. Обычно это указано на упаковке.
Необязательно покупать средства с разным уровнем SPF
На прилавках сейчас есть огромное количество кремов с разным уровнем защиты, начиная от SPF 15 и заканчивая SPF 100. На самом деле все средства с маркировкой выше 50 — маркетинговый ход. Разница в защите между SPF 50 и более высокими показателями практически незаметна. Так что не стоит переплачивать.
Кроме того, нет необходимости покупать отдельный тюбик на каждое время года — SPF 50 подойдет для любого сезона. Осенью, зимой и весной требуется небольшое количество средства, а летом не забывайте про «правило двух пальцев», особенно во время отдыха на пляже.