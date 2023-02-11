Как отличить пневмонию от обычной простуды? Рассказывают врачи

У каждого симптомы этого заболевания могут проявляться по-разному.

Пневмония — одно из самых распространенных заболеваний. По статистике, в 2020 году диагностировали более 2,5 млн случаев этой болезни. Если вовремя не обратиться к врачу и не начать амбулаторное лечение, эта болезнь может привести к серьезным последствиям. Именно поэтому важно знать, как проявляется пневмония и чем она отличается от обычной простуды или гриппа.

Что такое пневмония и как она возникает

Второе название пневмонии — воспаление легких. Она характеризуется поражением нижних дыхательных путей и развитием воспаления в легких и бронхах.

Пневмония — это острое инфекционное заболевание преимущественно бактериального происхождения. Пневмококк — бактерия, которая при попадании в организм может стать причиной менингита, пневмонии и даже сепсиса. Заражение пневмококком происходит, когда больной чихает или кашляет рядом с вами.

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Кроме пневмококковой пневмония может быть вызвана бактериями рода легионелла (тогда болезнь называется «легионеллезная пневмония?»?) или микоплазмами (соответственно, «микоплазменная пневмония»).

Почему у пневмонии могут быть разные симптомы

Проявления пневмонии могут меняться в зависимости от нескольких индивидуальных факторов протекания болезни у пациента:

различный объем поражения легких и бронхов;

различная локализация поражения;

вид возбудителя болезни;

степень ответа организма на попадание в него бактерий.

Из-за того что проявления пневмонии могут различаться у разных пациентов, эту болезнь достаточно сложно выявить самостоятельно. В то же время она характеризуется основными симптомами, появление которых должно стать поводом для визита к врачу.

Каковы основные симптомы пневмонии

Острый кашель;

отделение мокроты при кашле;

боли в грудной клетке при дыхании;

одышка;

слабость;

утомляемость;

озноб.

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При этом у разных пациентов симптомы пневмонии могут немного видоизменяться. Например, для пожилых людей основными могут стать сонливость, спутанность мыслей, тошнота и усиление уже имеющихся хронических заболеваний.

Симптомы пневмонии отличаются в зависимости от бактерии — возбудителя болезни. Если это пневмококк, то болезнь будет характеризоваться острым началом, сильной лихорадкой и болями в грудной клетке. Для легионеллезной пневмонии, кроме основных симптомов, характерна диарея, а для микоплазменной — мышечные и головные боли.

Вне зависимости от вида пневмонии Министерство здравоохранения РФ рекомендует всем пациентам с подтвержденным врачом диагнозом «пневмония?»? начать прием антибиотиков в как можно более короткие сроки. Разумеется, по назначению врача.

Чем пневмония отличается от простуды

И пневмония, и простуда имеют много схожих симптомов, поэтому болезни легко перепутать, если заниматься самодиагностикой. Для обоих заболеваний характерны интоксикация организма (слабость, вялость, головные боли), повышение температуры и кашель.

При пневмонии к этим симптомам присоединяется боль в грудной клетке и одышка. Еще одним специфическим симптомом пневмонии является выраженный кашель, который трудно поддается терапии и сохраняется на протяжении долгого времени.

Когда стоит обращаться к врачу

Ежегодно человек переносит от одной до четырех простуд, что является нормой. Если у вас есть симптомы простуды, которые долго сохраняются и сильно проявляются, то следует сразу же обратиться к врачу.

Врач заподозрит у пациента пневмонию при проведении аускультации — это метод медицинской диагностики, когда с помощью фонендоскопа врач выслушивает звуки, которые образуются в организме в процессе работы органов.

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Окончательно подтвердить диагноз после аускультации может только рентген или компьютерная томография грудной клетки. Снимки грудной клетки пациента, больного пневмонией, будут характеризоваться специфическими затемнениями в легких.

Основным отличием ОРВИ от пневмонии является то, что с ОРВИ организм может бороться самостоятельно. И спустя неделю после начала болезни симптоматика полностью исчезает, если у человека крепкий иммунитет и нет осложнений. Этого нельзя сказать о пневмонии, которую необходимо лечить как можно раньше после диагностики. Запущенные случаи пневмонии могут привести к тяжелейшим последствиям для организма и летальному исходу.

Пневмония может развиваться и на фоне ОРВИ, и как последствие простуды. По симптомам пневмонию на фоне ОРВИ невозможно отличить от обычной простуды. Поэтому если у заболевшего появляются хоть какие-то сомнения в том, что ОРВИ нетипичная, необходимо сразу же обратиться к врачу и не пытаться заниматься самодиагностикой и самолечением?.

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