Как отличить пневмонию от обычной простуды? Рассказывают врачи
Пневмония — одно из самых распространенных заболеваний. По статистике, в 2020 году диагностировали более 2,5 млн случаев этой болезни. Если вовремя не обратиться к врачу и не начать амбулаторное лечение, эта болезнь может привести к серьезным последствиям. Именно поэтому важно знать, как проявляется пневмония и чем она отличается от обычной простуды или гриппа.
Что такое пневмония и как она возникает
Второе название пневмонии — воспаление легких. Она характеризуется поражением нижних дыхательных путей и развитием воспаления в легких и бронхах.
Пневмония — это острое инфекционное заболевание преимущественно бактериального происхождения. Пневмококк — бактерия, которая при попадании в организм может стать причиной менингита, пневмонии и даже сепсиса. Заражение пневмококком происходит, когда больной чихает или кашляет рядом с вами.
Кроме пневмококковой пневмония может быть вызвана бактериями рода легионелла (тогда болезнь называется «легионеллезная пневмония?»?) или микоплазмами (соответственно, «микоплазменная пневмония»).
Почему у пневмонии могут быть разные симптомы
Проявления пневмонии могут меняться в зависимости от нескольких индивидуальных факторов протекания болезни у пациента:
-
различный объем поражения легких и бронхов;
-
различная локализация поражения;
-
вид возбудителя болезни;
-
степень ответа организма на попадание в него бактерий.
Из-за того что проявления пневмонии могут различаться у разных пациентов, эту болезнь достаточно сложно выявить самостоятельно. В то же время она характеризуется основными симптомами, появление которых должно стать поводом для визита к врачу.
Каковы основные симптомы пневмонии
-
Острый кашель;
-
отделение мокроты при кашле;
-
боли в грудной клетке при дыхании;
-
одышка;
-
слабость;
-
утомляемость;
-
озноб.
При этом у разных пациентов симптомы пневмонии могут немного видоизменяться. Например, для пожилых людей основными могут стать сонливость, спутанность мыслей, тошнота и усиление уже имеющихся хронических заболеваний.
Некоторые пациенты могут испытывать более серьезные симптомы, такие как боль в груди, одышка и высокая температура. В то время как у других могут быть более легкие симптомы, такие как кашель и субфебрильная (до 37,5°C) температура. Кроме того, пожилые люди и лица с ослабленной иммунной системой могут быть более восприимчивы к тяжелым формам пневмонии.
Симптомы пневмонии отличаются в зависимости от бактерии — возбудителя болезни. Если это пневмококк, то болезнь будет характеризоваться острым началом, сильной лихорадкой и болями в грудной клетке. Для легионеллезной пневмонии, кроме основных симптомов, характерна диарея, а для микоплазменной — мышечные и головные боли.
Вне зависимости от вида пневмонии Министерство здравоохранения РФ рекомендует всем пациентам с подтвержденным врачом диагнозом «пневмония?»? начать прием антибиотиков в как можно более короткие сроки. Разумеется, по назначению врача.
Чем пневмония отличается от простуды
И пневмония, и простуда имеют много схожих симптомов, поэтому болезни легко перепутать, если заниматься самодиагностикой. Для обоих заболеваний характерны интоксикация организма (слабость, вялость, головные боли), повышение температуры и кашель.
При пневмонии к этим симптомам присоединяется боль в грудной клетке и одышка. Еще одним специфическим симптомом пневмонии является выраженный кашель, который трудно поддается терапии и сохраняется на протяжении долгого времени.
Характерный симптом пневмонии, отличающий ее от ОРВИ, — это боль в грудной клетке. Она может отдавать в спину, между лопаток, вниз ребер. Может быть постоянной и ноющей, а может усиливаться при кашле. Также для пневмонии характерна одышка, невозможность дышать полной грудью, как будто человеку на спину взвалили тяжелый мешок и он не может сделать вдох.
Боль в груди и одышка могут указывать на более серьезное воспаление и скопление жидкости в легких.
Когда стоит обращаться к врачу
Ежегодно человек переносит от одной до четырех простуд, что является нормой. Если у вас есть симптомы простуды, которые долго сохраняются и сильно проявляются, то следует сразу же обратиться к врачу.
Если при ОРВИ за пять дней у молодого здорового человека нет улучшения, то ему необходимо обратиться к врачу. Людям пожилого возраста и тем, кто имеет хронические заболевания, необходимо обращаться к врачу при появлении первых признаков ОРВИ или пневмонии.
Врач заподозрит у пациента пневмонию при проведении аускультации — это метод медицинской диагностики, когда с помощью фонендоскопа врач выслушивает звуки, которые образуются в организме в процессе работы органов.
Окончательно подтвердить диагноз после аускультации может только рентген или компьютерная томография грудной клетки. Снимки грудной клетки пациента, больного пневмонией, будут характеризоваться специфическими затемнениями в легких.
Пневмония, вызванная Covid-19, например, очень часто «не слышится ухом». Ее еще труднее определить, чем пневмонию, вызванную другими патогенами. Поэтому самостоятельно на 100% понять, пневмония это, бронхит или ОРВИ, очень тяжело".
Основным отличием ОРВИ от пневмонии является то, что с ОРВИ организм может бороться самостоятельно. И спустя неделю после начала болезни симптоматика полностью исчезает, если у человека крепкий иммунитет и нет осложнений. Этого нельзя сказать о пневмонии, которую необходимо лечить как можно раньше после диагностики. Запущенные случаи пневмонии могут привести к тяжелейшим последствиям для организма и летальному исходу.
Если у вас есть юридическая проблема, то вы идете к юристу. Если у вас есть проблема со здоровьем, не нужно даже пытаться самостоятельно ее диагностировать. Порой ошибаются даже врачи, поэтому шансы ошибиться обычному человеку очень высоки.
Пневмония может развиваться и на фоне ОРВИ, и как последствие простуды. По симптомам пневмонию на фоне ОРВИ невозможно отличить от обычной простуды. Поэтому если у заболевшего появляются хоть какие-то сомнения в том, что ОРВИ нетипичная, необходимо сразу же обратиться к врачу и не пытаться заниматься самодиагностикой и самолечением?.
У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!