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Сегодня, 21:00

Как отличить пневмонию от обычной простуды? Рассказывают врачи

Ирина Ярцева
,
Анастасия Серебренникова
Автор
Ирина Юзуп
Кандидат медицинских наук, врач
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Фото Freepik/benzoix
У каждого симптомы этого заболевания могут проявляться по-разному.

Пневмония — одно из самых распространенных заболеваний. По статистике, в 2020 году диагностировали более 2,5 млн случаев этой болезни. Если вовремя не обратиться к врачу и не начать амбулаторное лечение, эта болезнь может привести к серьезным последствиям. Именно поэтому важно знать, как проявляется пневмония и чем она отличается от обычной простуды или гриппа.

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Что такое пневмония и как она возникает

Второе название пневмонии — воспаление легких. Она характеризуется поражением нижних дыхательных путей и развитием воспаления в легких и бронхах.

Пневмония — это острое инфекционное заболевание преимущественно бактериального происхождения. Пневмококк — бактерия, которая при попадании в организм может стать причиной менингита, пневмонии и даже сепсиса. Заражение пневмококком происходит, когда больной чихает или кашляет рядом с вами.

Симптомы болезни могут быть разные. Фото Freepik/freepik
Freepik/freepik

Кроме пневмококковой пневмония может быть вызвана бактериями рода легионелла (тогда болезнь называется «легионеллезная пневмония?»?) или микоплазмами (соответственно, «микоплазменная пневмония»).

Почему у пневмонии могут быть разные симптомы

Проявления пневмонии могут меняться в зависимости от нескольких индивидуальных факторов протекания болезни у пациента:

  • различный объем поражения легких и бронхов;

  • различная локализация поражения;

  • вид возбудителя болезни;

  • степень ответа организма на попадание в него бактерий.

Из-за того что проявления пневмонии могут различаться у разных пациентов, эту болезнь достаточно сложно выявить самостоятельно. В то же время она характеризуется основными симптомами, появление которых должно стать поводом для визита к врачу.

Каковы основные симптомы пневмонии

  • Острый кашель;

  • отделение мокроты при кашле;

  • боли в грудной клетке при дыхании;

  • одышка;

  • слабость;

  • утомляемость;

  • озноб.

Слабость - один из признаков пневмонии. Фото Freepik/freepik
Freepik/freepik

При этом у разных пациентов симптомы пневмонии могут немного видоизменяться. Например, для пожилых людей основными могут стать сонливость, спутанность мыслей, тошнота и усиление уже имеющихся хронических заболеваний.

Некоторые пациенты могут испытывать более серьезные симптомы, такие как боль в груди, одышка и высокая температура. В то время как у других могут быть более легкие симптомы, такие как кашель и субфебрильная (до 37,5°C) температура. Кроме того, пожилые люди и лица с ослабленной иммунной системой могут быть более восприимчивы к тяжелым формам пневмонии.
Ирина Юзуп
Кандидат медицинских наук, врач

Симптомы пневмонии отличаются в зависимости от бактерии — возбудителя болезни. Если это пневмококк, то болезнь будет характеризоваться острым началом, сильной лихорадкой и болями в грудной клетке. Для легионеллезной пневмонии, кроме основных симптомов, характерна диарея, а для микоплазменной — мышечные и головные боли.

Вне зависимости от вида пневмонии Министерство здравоохранения РФ рекомендует всем пациентам с подтвержденным врачом диагнозом «пневмония?»? начать прием антибиотиков в как можно более короткие сроки. Разумеется, по назначению врача.

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Чем пневмония отличается от простуды

И пневмония, и простуда имеют много схожих симптомов, поэтому болезни легко перепутать, если заниматься самодиагностикой. Для обоих заболеваний характерны интоксикация организма (слабость, вялость, головные боли), повышение температуры и кашель.

При пневмонии к этим симптомам присоединяется боль в грудной клетке и одышка. Еще одним специфическим симптомом пневмонии является выраженный кашель, который трудно поддается терапии и сохраняется на протяжении долгого времени.

Характерный симптом пневмонии, отличающий ее от ОРВИ, — это боль в грудной клетке. Она может отдавать в спину, между лопаток, вниз ребер. Может быть постоянной и ноющей, а может усиливаться при кашле. Также для пневмонии характерна одышка, невозможность дышать полной грудью, как будто человеку на спину взвалили тяжелый мешок и он не может сделать вдох.
Ирина Ярцева
Терапевт, аллерголог, иммунолог
Боль в груди и одышка могут указывать на более серьезное воспаление и скопление жидкости в легких.
Ирина Юзуп
Кандидат медицинских наук, врач

Когда стоит обращаться к врачу

Ежегодно человек переносит от одной до четырех простуд, что является нормой. Если у вас есть симптомы простуды, которые долго сохраняются и сильно проявляются, то следует сразу же обратиться к врачу.

Если при ОРВИ за пять дней у молодого здорового человека нет улучшения, то ему необходимо обратиться к врачу. Людям пожилого возраста и тем, кто имеет хронические заболевания, необходимо обращаться к врачу при появлении первых признаков ОРВИ или пневмонии.
Ирина Ярцева
Терапевт, аллерголог, иммунолог

Врач заподозрит у пациента пневмонию при проведении аускультации — это метод медицинской диагностики, когда с помощью фонендоскопа врач выслушивает звуки, которые образуются в организме в процессе работы органов.

При ухудшении состояния нужно обратиться к врачу. Фото Freepik/rawpixel.com
Freepik/rawpixel.com

Окончательно подтвердить диагноз после аускультации может только рентген или компьютерная томография грудной клетки. Снимки грудной клетки пациента, больного пневмонией, будут характеризоваться специфическими затемнениями в легких.

Пневмония, вызванная Covid-19, например, очень часто «не слышится ухом». Ее еще труднее определить, чем пневмонию, вызванную другими патогенами. Поэтому самостоятельно на 100% понять, пневмония это, бронхит или ОРВИ, очень тяжело".
Ирина Юзуп
Кандидат медицинских наук, врач

Основным отличием ОРВИ от пневмонии является то, что с ОРВИ организм может бороться самостоятельно. И спустя неделю после начала болезни симптоматика полностью исчезает, если у человека крепкий иммунитет и нет осложнений. Этого нельзя сказать о пневмонии, которую необходимо лечить как можно раньше после диагностики. Запущенные случаи пневмонии могут привести к тяжелейшим последствиям для организма и летальному исходу.

Если у вас есть юридическая проблема, то вы идете к юристу. Если у вас есть проблема со здоровьем, не нужно даже пытаться самостоятельно ее диагностировать. Порой ошибаются даже врачи, поэтому шансы ошибиться обычному человеку очень высоки.
Ирина Ярцева
Терапевт, аллерголог, иммунолог

Пневмония может развиваться и на фоне ОРВИ, и как последствие простуды. По симптомам пневмонию на фоне ОРВИ невозможно отличить от обычной простуды. Поэтому если у заболевшего появляются хоть какие-то сомнения в том, что ОРВИ нетипичная, необходимо сразу же обратиться к врачу и не пытаться заниматься самодиагностикой и самолечением?.

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