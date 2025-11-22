Вы портите свою спину: самые вредные позы для сна

Казалось бы, что может быть проще, чем лежать в постели и спать? В действительности даже в этом несложном деле можно допустить ошибки. Некоторые положения тела во время сна могут создавать избыточную нагрузку на позвоночник, мышцы и внутренние органы. Это ведет к тому, что даже долгий сон не приносит отдыха. Вместе с врачом рассказываем, в каких позах лучше не спать, чтобы сохранить спину здоровой.

Поза лежа на животе

Некоторым в этом положении легче заснуть. Но для спины сон на животе совсем не полезен, поскольку страдают шейный и поясничный отделы позвоночника. Во время сна на животе голова оказывается повернутой набок, чтобы дышать. В таком положении создается напряжение в мышцах, связках и суставах шейного отдела. Если засыпать в такой позе ежедневно, не избежать искривления, которое может стать причиной головных болей и даже проблем со зрением.

Кроме того, во время сна на животе таз сильно прогибается вперед, что увеличивает лордоз (естественный изгиб) поясничного отдела и создает напряжение в этом отделе.

Фото FreshSplash, iStock

Сон на животе вреден не только для спины. В этой позе происходит сдавливание грудной клетки и грудобрюшной диафрагмы, что приводит к ухудшению работы легких и внутренних органов.

Поза полулежа на спине (сон с высокой подушкой)

Гора подушек на кровати навевает мысли об уюте и спокойном сне. На самом деле сон на нескольких подушках (или на одной, но высокой и упругой) вреден.

При этом сон на спине позволяет разгрузить позвоночник. Если подушка низкая, такой сон может быть даже полезным. Важно, чтобы угол наклона головы был минимальным, шея лежала ровно, плечи находились на матрасе.

Фото dikushin, iStock

Поза эмбриона

Такая поза кажется естественной только на первый взгляд. В действительности скрученное положение создает нагрузку на межпозвонковые диски и может вызывать боли в спине и шее. Это особенно вредно для людей с сидячей работой, которые не следят за осанкой и весь день проводят в позе креветки.

Кроме того, сильно округленная спина и сдавленная грудная клетка не позволяют диафрагме полноценно раскрываться. Это ограничивает глубину вдоха и может привести к нехватке кислорода, что чревато головными болями и болью в сердце.

Как спать без вреда для спины

Самый полезный для позвоночника сон — лежа на боку (предпочтительно левом), когда позвоночник сохраняет прямую линию.

Фото millann, iStock

Для того чтобы после сна спина не болела, мало засыпать в правильной позе. Нужно еще, чтобы спине не вредило само спальное место.

Кровать должна быть устойчивой, с жестким каркасом. Кровать с сеткой из пружин, на которой так нравится прыгать детям, не создает позвоночнику нужную поддержку.

Матрас может быть жестким или мягким, это не столь принципиально. Важнее, чтобы он был подобран индивидуально, под ваши рост, вес, возможные проблемы опорно-двигательного аппарата.

Подушку нужно выбирать низкую, а одеяло — не слишком тяжелое. Несмотря на то что под специально утяжеленным одеялом может быть легче заснуть, лишний вес создает нагрузку и напряжение в теле.