Сперма лосося и змеиный яд: самые необычные методы омоложения и их эффективность
Современная косметология обладает массой «оружия» в борьбе с изъянами во внешности: лазеры, инъекции, мезонити. Но когда молодость становится идеей фикс, многие женщины и мужчины прибегают к более нестандартным методам.
Вместе с косметологом Анной Балкиной рассказываем, какие странные процедуры омоложения существуют сегодня и насколько они эффективны.
Инъекции спермы лосося
Недавно Ким Кардашьян призналась, что прибегнула к необычному методу омоложения — инъекциям спермы лосося. Ранее о нестандартной процедуре заявляла и звезда «Друзей» Дженнифер Энистон. Косметолог порекомендовал ей уход для лица, содержащий семя лосося. Несмотря на странность такого ингредиента, он уже набрал большую популярность в бьюти-индустрии.
Однако косметолог Анна Балкина считает, что в вопросах красоты не стоит ориентироваться на медийных личностей, которые обычно скрывают любые вмешательства в собственную внешность.
Чем вызвана эта искренность? Не очередной ли PR-стратегией? Научные исследования, подтверждающие пользу данного «изыска», не проводились, никакой конкретики в статьях о «чудодейственных свойствах» нет.
К тому же любые компоненты животного происхождения аллергичны. После такой инъекции у человека может начаться аллергическая реакция — раздражение кожи, пятна и т. д.
Маски из птичьего помета
Маски с использованием птичьего помета появились давно. Например, во времена гейш и актеров театра Кабуки в Японии применяли соловьиные экскременты в качестве отшелушивающего средства. Оказалось, они содержат энзимы, которые отлично смывают тяжелый грим и придают коже сияние.
Подобным методом очищения и омоложения кожи пользуется Виктория Бекхэм. Она делает маски на основе соловьиного помета, который проходит определенные этапы стерилизации.
Птичий помет — это в первую очередь отходы жизнедеятельности, от которых организм избавляется. К тому же в нем могут содержаться различные микроорганизмы, опасные для жизни человека.
Эксперт подчеркнула, что давно доказано, что польза «всего натурального» — не более чем миф. Химическая промышленность — не враг, а друг. Современные косметические средства проходят множество клинических испытаний, они действенны и безопасны.
Так, в бьюти-индустрии есть множество скрабов, пилингов и масок, которые обладают отшелушивающим эффектом и прошли все дерматологические испытания, а также безопасны для кожи. И тем более каких-либо научных обоснований использования птичьего помета для омоложения кожи тоже не обнаружено.
Улиточный массаж
Улиточные кремы и маски в свое время произвели настоящий фурор в косметологическом мире. Поэтому удивляться появлению улиточного массажа не стоит. Ведь главные лечебные компоненты для кожи поставляются из первых «рук» (а точнее, ног) гигантских ахатин. Слизь этих существ обладает определенным набором целительных качеств:
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способствует регенерации;
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оказывает антисептическое воздействие;
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содержит витамины Е, А, С;
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увлажняет.
Но на данный момент нет никаких достоверных научных подтверждений того, насколько эффективен и безопасен массаж с улитками. Кроме того, он способен вызвать аллергические реакции. Поэтому перед процедурой проводится патч-тест на предплечье.
Массаж улитками противопоказан при наличии аллергии на муцин, язв, ран, экзем на коже и куперозе. Брезгливым людям пробовать процедуру тоже не стоит.
Поджигание морщин
Процедура пришла к нам из Китая. Специалист смачивает полотенце в спиртовом растворе с «секретным» ингредиентом. Затем полотенце кладут на различные участки тела или лицо и поджигают спирт. Полотенце начинает гореть, и пламя через некоторое время тушится другим полотенцем. Зрелище увлекательное, но насколько эффективное и безопасное?
Некоторые косметологи уверяют, что огонь стимулирует кровообращение, запускает лимфатическую систему, что якобы противодействует дряблости кожи, разглаживает морщины. Но, по словам косметолога Анны Балкиной, польза такого необычного метода омоложения научно не доказана. Кроме того, есть риски получить ожоги или аллергическую реакцию на «секретный компонент» состава, которым смачивают полотенце.
Такая процедура, на мой взгляд, носит больше маркетинговый ход. Есть более простые и безопасные методы «запуска» лимфы. Тот же самый массаж лица и тела.
Змеиный яд
Syn-Ake — это змеиный пептид, получаемый из яда храмовых гадюк. При укусе этого вида гадюки мускулы жертвы парализуются. Похожее действие Syn-Ake оказывает на кожу — расслабляет напряженные мышцы, расправляет мимические морщины. Поэтому змеиный пептид уже активно применяют в косметологии и называют новой вехой в индустрии уколов красоты. Входит Syn-Ake в состав кремов, масок, сывороток и эмульсий. Имеет накопительный эффект.
Например, актриса Дебра Мессинг утверждает, что вместо инъекций ботокса использует крем для глаз, содержащий змеиный яд. Правда, неясно, работает эта процедура или нет.
Косметику со змеиным пептидом не рекомендуется использовать во время беременности и при кормлении грудью, а также при индивидуальной непереносимости или аллергии на главное действующее вещество.
Кроме того, перед первым применением косметики со Syn-Ake следует провести патч-тест на чувствительность к активным ингредиентам средства.